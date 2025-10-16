Invita Gobierno de Zacatecas a participar en 32° Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2025

Por: La Jornada Zacatecas •

El Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal David Monreal Ávila, invita a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, de 6 a 24 años de edad, a participar en el 32° Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2025, con el tema: “Mi camino hacia los 60”.

María Elena Pérez Ortiz, coordinadora estatal de Planeación, dijo que este concurso invita a reflexionar, imaginar y expresar —a través del arte visual— sobre el envejecimiento poblacional y la importancia de adoptar, desde temprana edad, hábitos saludables que permitan una vida plena y activa en la vejez.

Entender que actualmente las y los mexicanos viven más tiempo que hace 50 años, como gobierno nos invita a tomar medidas sobre la aplicación de políticas públicas que permitan garantizar una vejez digna a las personas adultas mayores, agregó la funcionaria.

Sobre el concurso, la titular de Planeación explicó que la convocatoria se divide en dos etapas: estatal y nacional; los ganadores del primer lugar de las cinco categorías participantes en lo local, automáticamente se enviarán al Consejo Nacional de Población para su participación en lo nacional.

Para la elaboración de las obras podrán hacerse las siguientes interrogantes: ¿Qué tenemos que hacer desde ahora para llegar activos y saludables a los 60 años? o ¿Por qué es bueno que personas de distintas edades trabajen, aprendan y colaboren juntas?

Las y los interesados podrán participar con dibujos o pinturas totalmente de su autoría, y tendrán como fecha límite hasta el 6 de noviembre del presente año.

Los trabajos podrán ser recibidos en las instalaciones de la Coordinación Estatal de Planeación, ubicadas en el edificio H, segundo piso, en Ciudad Administrativa, o enviarlos al correo electrónico [email protected]; de no ser posible lo anterior, también podrán entregarlos a las maestras o maestros de cada institución educativa.

Los resultados de la etapa estatal se darán a conocer el 25 de noviembre de 2025, en las páginas oficiales de la COEPLA y en sus redes sociales: facebook.com/COEPLAZac.

Para más detalles de la convocatoria pueden consultar la página web: https://coepla.zacatecas.gob.mx.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno de Zacatecas reafirma su compromiso con el desarrollo integral de las nuevas generaciones y con la promoción de una cultura de respeto, solidaridad y bienestar intergeneracional.