Continúa Gobierno de Zacatecas acciones del Programa Rescate Carretero, en el municipio de Trancoso

Por: La Jornada Zacatecas •

A través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), el Gobierno de Zacatecas continúa con los trabajos del programa “Rescate Carretero”, uno de los compromisos prioritarios del mandatario estatal David Monreal Ávila para llevar bienestar y seguridad a las familias. En esta ocasión, se realizó una intervención significativa en el municipio de Trancoso.

Gracias a la voluntad del Gobernador David Monreal Ávila, se trabaja en la rehabilitación de 16 kilómetros de la vía que conecta la cabecera municipal con la comunidad de El Porvenir.

Pese a la gran utilidad que le dan las y los habitantes de la región, esta ruta llevaba años en el abandono; gracias al compromiso de rescatar las carreteras, del Jefe del Ejecutivo Estatal, las familias de esta demarcación podrán transitar con seguridad.

Desde la Secretaría de Obras Públicas, el Gobierno de Zacatecas continúa la atención a las necesidades que por mucho tiempo esperaron respuesta en los municipios. Con acciones concretas, se dignifican los caminos que unen a las comunidades y se fortalece el tejido social.