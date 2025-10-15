Promueve Gobierno de Zacatecas Curso de Comunicación Inclusiva en el Turismo

Por: La Jornada Zacatecas •

En el marco del compromiso del Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, por promover una comunicación inclusiva y respetuosa, la Secretaría de Turismo continúa con el Programa Anual de Capacitación para el Sector 2025.

Por lo anterior, se llevó a cabo el Curso de Capacitación «Comunicación Incluyente y sin Sexismo» en el Hotel Parador, con la participación de 34 beneficiarios.

El curso fue impartido por Mónica Muñoz Muñoz, docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y estuvo dirigido a prestadoras y prestadores de servicios turísticos.

El objetivo principal de esta capacitación fue reflexionar, promover y brindar herramientas comunicativas que reflejen valores de inclusión y equidad de género en el sector turístico.

Se buscó que el personal participante manifestara, a través de su competencia lingüística, sensibilidad hacia las nuevas formas de organización de las mujeres y grupos vulnerables en la sociedad.

La capacitación de «Comunicación Incluyente y sin Sexismo» representa un paso importante en el fortalecimiento de la sensibilización y la formación del personal turístico en Zacatecas.

A través de estas acciones, el Gobierno de Zacatecas reafirma su compromiso con la construcción de una sociedad más justa, equitativa e inclusiva, donde todas las personas puedan desarrollarse plenamente y contribuir al bienestar común.

La Secretaría de Turismo continuará el impulso de este tipo de iniciativas formativas, que buscan mejorar la calidad de las y los servicios turísticos en Zacatecas y promover valores de respeto, igualdad y diversidad en el sector.