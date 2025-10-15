16.6 C
Educación

■ Incluso en economías avanzadas como Japón y EE. UU., el uso de herramientas tecnológicas en educación “sigue siendo apenas aceptable”

Experto alerta sobre rezago en uso de tecnología en la enseñanza de ciencias y matemáticas

■ En México, solo la mitad de las escuelas de nivel básico tiene internet, y menos del 40% de los hogares usa computadora

By Educación Dual
Foto: Cortesía

Por: ALEJANDRA CABRAL •

Aún en las economías de ingresos altos, como Japón o Estados Unidos, el uso de herramientas tecnológicas para enseñar ciencias y matemáticas “sigue siendo apenas aceptable”, advirtió el investigador Raúl Gómez Cárdenas, del Colegio de Morelos, durante la conferencia “Implicaciones del uso de la Inteligencia Artificial en la investigación y en la academia”, realizada este miércoles en la Unidad Académica de Ciencia Política de la UAZ.

Citando estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el académico mostró que en países latinoamericanos, los niveles están por debajo del promedio.

En México, explicó, la cobertura de internet en hogares creció a 83 por ciento en 2024, pero en zonas rurales sigue por debajo del 70. Solo la mitad de las escuelas de nivel básico tiene conexión, y menos de 40 por ciento de los hogares usa computadora: “es una pobreza digital que refleja desigualdades mucho más profundas”, señaló.

Advirtió sobre el riesgo de buscar en la inteligencia artificial un sustituto del talento humano, y no una herramienta para enriquecerlo.

Explicó que el peligro no está solo en el plagio o la comodidad, sino en la pérdida de criterio y creatividad.

En ese contexto, destacó que la Nueva Escuela Mexicana busca equilibrar el dominio técnico con una formación humanista. Dijo que la tecnología debe servir de mediación pedagógica y que los estudiantes aprendan a investigar, verificar fuentes y detectar noticias falsas.

