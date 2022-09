Hoy, los alcaldes deben concentrarse en prestar los servicios básicos de mejor manera: Miranda

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En estos momentos de gran dificultad económica, debido a los espirales inflacionarios que afectan al mundo sin que México sea la excepción, los alcaldes tienen que concentrarse en prestar los servicios básicos de mejor manera, por ello en este primer año de administración en la capital se han logrado programas importantes en torno a la iluminación, la seguridad, el agua y la recolección de residuos, informó en entrevista con La Jornada Zacatecas el presidente municipal de Zacatecas, Jorge Miranda Castro, quien rendirá este miércoles su Primer Informe de Gobierno.

“Hoy los municipios no contamos con el Fortaseg, que era un recurso de aplicación predeterminada orientado al tema de la Seguridad Pública que tanto necesita en estos momentos que estamos enfrentando una espiral de violencia tremenda en todo el país y que lamentablemente Zacatecas y la capital no es ajena, y que para la capital era un monto de 30 millones de pesos que hoy no tenemos; no tenemos tampoco el Fondo Minero que significaban 40 ó 50 millones de pesos, pero que además era un recurso que podíamos orientar a obras de infraestructura social básica como el agua potable, alcantarillado, electrificación, banquetas, pavimentaciones, entre otras cosas; y el 3×1 que era un recurso muy importante porque una bolsita de 15 millones de pesos las hacías 60 millones por la participación del Gobierno Federal, el estatal y los propios connacionales en Estados Unidos”, lamentó.

En ese sentido, con una condición “tan difícil”, refirió que desde el ayuntamiento de la capital se han concentrado en concretar varios programas y el primero de ellos es la política pública que ha sido denominada “Capital Iluminada” que consiste en cambiar todas las luminarias de vapor de sodio que había en toda la ciudad, ya que es tecnología altamente contaminante y consume además demasiada energía eléctrica, tanto que el municipio pasará de pagar 4 millones de pesos mensuales por este servicio, a tan sólo 2 millones de pesos mensuales a la Comisión Federal de Electricidad, mientras que con lo que se ahorre se pagará al proveedor que ganó la licitación nacional. Todo esto, subrayó el edil, sin endeudar al municipio.

“Creo que esta es una política pública de gran envergadura en virtud de que trascenderá la administración municipal de un servidor y que permitirá, porque además está científicamente demostrado, que una ciudad mejor iluminada es también más segura”, enfatizó, quien agregó que el programa viene acompañad del fortalecimiento del programa “Vecino Seguro” en el que se van a instalar más de 2 mil cámaras en toda la ciudad, asociadas al C5 que vigilarán las 24 horas los siete días de la semana en la intención de blindar la capital.

Seguridad Pública, “el tema de temas”.

“La segunda acción de mucha fuerza que hicimos en este primer año de ejercicio municipal, tiene que ver con el tema de temas que es la Seguridad Pública. Hoy los capitalinos y capitalinas nos exigen mejores condiciones en ese sentido y desde que llegamos, promovimos una reforma a la Ley Orgánica municipal para incrementar de rango y pasar de la Dirección de Seguridad Pública Municipal a Secretaría de Seguridad Pública, en la que tenemos un secretario que nos enviaron de la Ciudad de México, muy bueno, y donde hemos invertido una cantidad de recursos sin precedentes para la adquisición de patrullas, armamento, uniformes, chalecos, para que tengan en las instalaciones un gimnasio y comedor, y hemos emitido dos convocatorias para poder nutrirnos de gente recién egresada de licenciatura y que podamos conformar en los próximos meses la primera policía turística del estado de Zacatecas”.

Asimismo, Miranda Castro refirió que se ha venido fortaleciendo la comunicación con las colonias, barrios, comunidades y fraccionamientos a través de Whats App, lo que permite tener una comunicación de manera inmediata y estar reaccionando ante las eventualidades que se puedan presentar. De igual forma, hay elementos desplegados en toda la capital dando cursos de prevención del delito y otros en pro de recuperar la seguridad que tanto demandan los capitalinos.

Planta fotovoltaica para Jiapaz

En lo que respecta al tema del agua, el edil informó que se han hecho gestiones muy importantes ante la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, quien les autorizó traer una planta fotovoltaica a la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (Jiapaz), y con ello liberar recursos importantes, pues el organismo operador del agua gasta entre 260 y 300 millones de pesos al año por concepto de consumo de energía eléctrica.

Con el recurso que se liberaría, explicó, se podría iniciar de manera paulatina el cambio de las redes de distribución del agua que hoy son el principal problema en la ciudad, ya que se desperdicia el 50 por ciento del líquido que se extra del subsuelo. Por eso, es urgente la renovación para poder mejorar el servicio y optimizar el agua que se extrae.

No privatización del servicio de basura

Miranda recordó que desde campaña se comprometió a no privatizar el servicio de la recolección de basura, pues en su administración se entiende que miles de familias en la ciudad viven de esta actividad. En ese sentido, subrayó, se cumplió con el compromiso de campaña y también el servicio se ha venido mejorando, dijo, pues a esto se le agrega la sensibilidad y el compromiso de toda la gente que se dedica también no sólo al servicio manual de recolección de basura, sino también a quienes andan en los camiones que por su parte, han visto fortalecido su equipamiento.

“Vamos a ver hacia adelante”

En materia de finanzas, reconoció que el municipio tiene problemas con laudos laborales y con algunas demandas, pero aun así tiene conducción financiera, pues se ha venido atendiendo también un endeudamiento de hace tres administraciones. Además, no se le adeuda tampoco al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni ningún adeudo de impuestos.

“Lo que nosotros hemos dicho es que vamos a ver hacia adelante, nosotros no queremos echar culpas hacia atrás. Creo que lo que hoy los ciudadanos merecen y necesitan es precisamente que demos atención a las demandas que hoy estamos enfrentando. No somos órganos técnicos de fiscalización, ya le corresponderá a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinar si hubo o no un manejo inadecuado en el pasado, no me corresponde a mí, nosotros vamos a ver hacia adelante”, enfatizó.

En ese sentido, reconoció a todo el cabildo y a la Síndica municipal porque todas las determinaciones de trascendencia se han votado por unanimidad, dijo, independientemente del origen político de las y los regidores. “Yo siempre les he dicho: la grilla es hasta el 24, hoy tenemos que privilegiar el diálogo porque los habitantes de la ciudad lo merecen. Para que la comunidad avance necesitamos acuerdos, y en ese sentido hemos venido trabajando”.

En ese sentido, concluyó que luego del Primer Informe, su administración se concentrará en el centro con el alumbrado, pero también con algunos pendientes que se arrastran y que no están resueltos como el tema del reencarpetamiento y el bacheo, pues aun y cuando en este primer año se reencarpetaron 53 calles con una inversión de casi 40 millones de pesos, ha sido insuficiente, por lo que ese, más el tema urgente del agua, serán los que se atenderán en un plazo inmediato.