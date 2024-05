Editorial Gualdreño 621- Día Internacional de los Museos 

Por: JÁNEA ESTRADA LAZARÍN •

El objetivo del Día Internacional de los Museos (DIM), dice el International Council of Museums (Consejo Internacional de Museos), “es concientizar sobre el hecho de que los museos son un importante medio para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas, así como para el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y de la paz entre los pueblos”, de ahí que se celebre desde 1977 el 18 de mayo y en Zacatecas se han programado actividades relacionadas durante prácticamente todo el mes.

Este año, el tema del DIM es “Museos por la educación y la investigación”; en ese sentido, se pretende que desde los museos se fomente la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico en el entendido de que estos espacios no son solamente lugares para resguardar, conservar y exhibir sus acervos, sino que deben funcionar también como centros educativos que contribuyan a la investigación e involucren, cada vez más, no sólo temas relacionados con el arte y la historia, también a la ciencia y la tecnología.

En Zacatecas, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, tenemos cinco museos dedicados al arte en la capital: el Museo Francisco Goitia, el Museo Pedro Coronel, el Museo Rafael Coronel, el Museo Zacatecano y el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez; y a escasos kilómetros, el Museo de Guadalupe. Si hacemos un balance general, en muy pocos de los museos mencionados existe una labor consistente de investigación, aquí el Museo de Guadalupe lleva la delantera; y si hablamos de aplicación permanente de las tecnologías en estos espacios, podemos mencionar sólo al Francisco Goitia, al Zacatecano y al Manuel Felguérez. En los otros se hace un uso eventual dependiendo de proyectos específicos de exhibición. Hace falta más voluntad y, por supuesto, más presupuesto.

Es evidente que carecemos de proyectos de aplicación de tecnologías que funcionen como parte de las actividades de mediación de cada uno de estos recintos; la mediación, a propósito, es un tema también casi inexistente, y aunque hay actividades en donde se aplica, no son suficientes: para que haya estrategias de mediación debe haber todo un trabajo de investigación que las respalde, igual que para implementar dispositivos tecnológicos. La generación de contenidos es otro de los puntos débiles de nuestros museos, y habría qué preguntarse cuántos de los mencionados tienen un departamento o un área destinada a la investigación y a la educación, y luego, honestamente contestar si acaso esos espacios existen, cuáles de ellos funcionan.

La precariedad en los presupuestos destinados a los museos ha sido la constante por décadas, y aunque no es un asunto nuevo, tampoco consuela que sea un asunto heredado; actualmente la mayor parte de estos espacios carecen del personal suficiente para realizar las actividades indispensables día con día; por consiguiente, no tienen el presupuesto necesario para destinarlo a las áreas de investigación, educación y mediación. Lo más triste, quizá sea, que no es proporcional la cantidad de visitantes a la calidad de los acervos que tenemos; salvo el Museo de Guadalupe, el Museo de la Toma de Zacatecas y el Museo Rafael Coronel (mejor conocido con el de “las máscaras”), los demás tienen poca afluencia de visitantes locales y foráneos. Hay que seguir insistiendo y trabajando para que el panorama sea más favorable.

Por lo pronto, el próximo jueves 16 de mayo, a las 18:00 horas, los invitamos a que nos acompañen al Museo Francisco Goitia. Ese día tendré la oportunidad de hablar sobre algunas historias relacionadas con las obras y los autores de la colección permanente, de ahí que la plática lleve el título de “Valiosísima pintura de Francisco Goitia fue presa del fuego”; posteriormente, Juan Carlos Villegas hará un recorrido guiado por su exposición Caosmos en la planta alta del museo.

La imagen de la portada de esta edición gualdreña es de Juan Carlos Villegas y lleva el título de Cenizal; se trata de un óleo sobre tela en el que aparecen dos personajes sobre una especie de muladar. ¿Recuerda El viejo en el muladar, de Francisco Goitia?, esta pieza de Villegas nos recuerda a la del artista fresnillense que actualmente se exhibe en el MUNAL. De eso y más estaremos hablando en su compañía si nos hacen el favor de asistir el jueves 16 de mayo; será un privilegio conversar con ustedes.

Que disfrute su lectura.

Jánea Estrada Lazarín

