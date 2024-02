Quienes promueven la huelga lo hacen por el control político de la BUAZ: Torres

Por: La Jornada Zacatecas •

Sobre el proceso de negociación entre la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) y el Sindicato de Personal Académico de la UAZ (SPAUAZ), el director de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública, Marco Antonio Torres Inguanzo, manifestó, a través de un video en redes sociales, que quienes promueven la huelga lo hacen por el control político de la universidad y su verdadero objetivo está muy alejado de los intereses de los profesores.

Para Torres Inguanzo, la huelga es un instrumento legítimo de los académicos para mejorar sus relaciones laborales, no es un instrumento de un grupo político para posicionarse en la próxima elección rectoral, por lo que llamó a la reflexión para definir bien el voto que van a emitir los profesores. Señaló que “es claro que no beneficia una huelga a la gran mayoría de los profesores, porque en realidad no hay grandes adeudos, no se adeudan salarios, no se adeudan prestaciones” y reconoció que existen algunos pendientes administrativos que se pueden resolver, pero que no justifican la existencia de un paro de labores generalizado.

Marco Torres añadió que, de estallar la huelga, ésta perjudicaría a muchos profesores que tienen proyectos, por ejemplo, en Gestión Pública se está en el proceso de instalación de la radio comunitaria en Tacoaleche y un paro de labores afectaría su desarrollo, el pago a proveedores, personal, etc.

Por último, el académico universitario añadió que la huelga política que están promoviendo una serie de grupos “es una paradoja espantosa”, pues señaló que los grupos que tenían la Rectoría hace unos meses ahora están promoviendo la huelga cuando ellos establecieron la contratación por honorarios y generaron el caos administrativo que poco a poco se ha tenido que ir resolviendo, al igual que son los mismos que cambiaron el Contrato Colectivo de Trabajo. Por ejemplo, quien fue rector y secretario general (en alusión a Antonio Guzmán Fernández) modificó, a espaldas de los universitarios, el Contrato Colectivo, y ahora está promoviendo una huelga que por tanto se manifiesta como ilegítima en sus motivos, porque no es por un proceso de mejoría salarial o de cumplimiento del contrato, sino fundamentalmente de corte político electoral.