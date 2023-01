En 12 días el estado ha recaudado 130 mdp; la meta para enero son 800 mdp: Sefin

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En conferencia de prensa, el secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, Ricardo Olivares Sánchez, informó que, a la fecha, por impuestos, la entidad ha recaudado cerca de 130 millones de pesos, aunque la meta para este primer mes, dijo, es rebasar los 800 millones de pesos, por lo que pidió a los contribuyentes que cumplan con sus obligaciones y aprovechen, además, los estímulos que ofrece la administración durante los tres primeros meses.

En el marco de las “Conferencias por la Transformación” desde Palacio de Gobierno, el titular de las finanzas estatales expuso detalladamente los estímulos fiscales que la administración está ofreciendo para los contribuyentes zacatecanos, como el Impuesto Sobre Nómina, el Control Vehicular, Derechos de Prestación de Servicios y en Aprovechamientos como multas, actualizaciones y recargos.

Previo al desglose, el funcionario estatal recordó que no tendrán derecho a estos estímulos quienes tengan a su cargo contribuciones estatales o créditos fiscales pendientes de pago; a quienes, habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración definitiva, no hayan pagado; y a quienes teniendo obligación de inscribirse en el Registro Estatal de Contribuyentes no lo hayan hecho y tengan sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal.

En lo que respecta al Impuesto Sobre Nómina, Olivares Sánchez expuso que para este año se prevé que todas aquellas empresas que se constituyan como nuevas, gozarán de 100 por ciento de beneficio de no pago de Impuesto Sobre la Nómina, un estímulo que ya se estableció desde el año pasado y que ahora se refrenda.

En tanto en lo que respecta el Control Vehicular, el funcionario recordó que existen dos conceptos, uno es precisamente el control vehicular y el otro el impuesto adicional sobre infraestructura. En estos, el principal beneficio será para quienes tengan coches de modelo anterior a 2013, pues en enero serán acreedores a 45 por ciento de descuento, en febrero, 40; en marzo 35 por ciento y a partir de abril a diciembre, el 30 por ciento; por su parte, los vehículos de 2014 a 2018 gozarán de 30 por ciento en enero, 25 por ciento en febrero, 20 por ciento en marzo y 15 por ciento el resto del año.

Los de modelo 2019 dispondrán 15 por ciento en enero y febrero, 10 por ciento en marzo y 5 por ciento el resto del año; mientras que los de modelo 2020, 5 por ciento todo el año; 2021, 5 por ciento en enero sólo al igual que los de modelo 2022. En tanto que las motocicletas, de modelo 2015 en adelante, gozarán de 75 por ciento en enero, 70 por ciento en febrero, 65 por ciento en marzo y 60 por ciento el resto del año; mientras los Remolques de modelo 2015 en adelante, serán acreedores de 70 por ciento de descuento en enero, 65 en febrero, 60 en marzo y 55 por ciento el resto del año.

En materia de Altas Vehiculares, el funcionario detalló que quienes soliciten su registro, gozarán de un 25 por ciento de abril a junio; 50 por ciento de julio a septiembre; y 75 por ciento de octubre a diciembre. Mientras que en los rezagos de contribución vehicular, quienes adeuden de tenencia estatal 2018, tendrán 70 por ciento de descuento y aquellos cuyos vehículos provengan de otra entidad y presenten adeudos del ejercicio 2022 y anteriores, 50 por ciento de descuentos.

Asimismo, quienes pretendan registrar las bajas administrativas para aquellos vehículos que se reportan como robados, vendidos, pérdida total por accidente o siniestro o se encuentran fuera de tránsito, de modelos 2021 y años anteriores, pagarán 900 pesos; de modelos 2002 a 2007, mil 200 pesos y de modelos 2008 a 2013, mil 500 pesos, mientras todas las motocicletas 900 pesos.

En lo que concierne a Derechos por Prestación de Servicios, Olivares Sánchez informó que los derechos otorgados por Protección Civil para escuelas y hospitales públicos, tendrán 100 por ciento de descuento; los derechos otorgados por la Subsecretaría de Transportes para refrendo anual de concesión de ejercicios anteriores, 30 por ciento; y 100 por ciento en los derechos que prestan la Coordinación General Jurídica y la Dirección de Registro Civil a dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que los soliciten.

Sobre derechos de Catastro, Olivares Sánchez detalló que se otorga 25 por ciento de estímulo por servicio de avalúo, y 50 por ciento cuando sean trámites vía dependencias federales, sus organismos descentralizados, ayuntamientos y asociaciones religiosas. En tanto, se establecen cuotas preferenciales para los trámites del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus).

A la par, en el registro público, se ofrecen estímulos de 50 por ciento en los derechos de inscripción de documentos sobre bienes inmuebles e inscripción de actas constitutivas que se inscriben por primera ocasión.

En materia de aprovechamientos 2023, se otorgan estímulos de 50 por ciento sobre las infracciones al Reglamento de Tránsito siempre y cuando se cubran durante los primeros 10 días hábiles, con excepción las contempladas en los Artículos 43, fracción X, y 77, fracción XVI, referentes a ocupar espacios para personas con discapacidad y al Operativo Alcoholímetro.

También, se aplicará 25 por ciento en la cobertura de recargos y multas sobre derechos de control vehicular para adeudos anteriores a 2023, así como 50 por ciento en multas establecidas en el Artículo 168, fracciones I, II, inciso a, y IV, inciso del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios.

Finalmente, el secretario de Finanzas refrendó que la administración estatal otorga facilidades y estímulos fiscales en su compromiso por favorecer en la economía y bienestar de las familias en su responsabilidad que tienen como contribuyentes, pero, también para facilitar el actuar y operatividad del Gobierno de Zacatecas. Por ello, reiteró la invitación a contribuyentes a aprovechar estos descuentos que se otorgan durante el primer trimestre del año, porque con ello, asimismo, se cumple con un asunto de seguridad, puesto que, al estar al corriente en los pagos y actualización vehicular, también se tiene un orden en la plena identificación de sus propietarios.