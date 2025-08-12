Exhorta Secretaría de Salud a continuar los cuidados para prevenir enfermedades diarreicas

Por: La Jornada Zacatecas •

Debido a que, durante el presente mes de agosto prevalecen las temperaturas cálidas en la mayor parte de la geografía zacatecana, y ante la movilidad social que se presenta durante el periodo vacacional escolar, especialistas de la Secretaría de Salud (SSZ) hacen un llamado a la ciudadanía para tomar medidas preventivas y evitar casos de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS).

Agustina García Macías, jefa del departamento de epidemiología de la SSZ, informó que en la última semana se detectaron 2 mil 594 nuevos casos de este tipo de padecimientos, con lo que se suma un acumulado de 67 mil 159 casos en lo que va del año 2025.

Por lo que recomendó a la población extremar medidas de higiene como el lavado de manos, consumir solo agua hervida, clorada o purificada, y en caso de diarrea acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana, en particular cuando se trata de grupos vulnerables como menores de cinco años o mayores de sesenta ya que puede convertirse en un caso de deshidratación severa.