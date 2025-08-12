Prepara Gobierno de Zacatecas segunda etapa de rehabilitación y remodelación del Parque La Encantada

Por: La Jornada Zacatecas •

La Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández Campa, y la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEDUVOT), Luz Eugenia Pérez Haro, evaluaron los avances y plantearon las mejoras necesarias para la segunda etapa de rehabilitación del Parque y Zoológico «La Encantada», en específico en el área Mini Zacatecas.

- Publicidad -

Durante el encuentro, se comprometieron a trabajar de manera conjunta para mejorar las condiciones de este importante espacio recreativo, que recibe anualmente a miles de visitantes locales y turistas.

Las mejoras que se contemplan en el proyecto incluyen la renovación de áreas recreativas, la implementación de nuevas instalaciones y el fortalecimiento de los espacios accesibles para personas con movilidad reducida, con el fin de promover la inclusión y el bienestar de todos los usuarios.