Asigna Cecytez puestos directivos en evento público

Por: La Jornada Zacatecas •

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas (Cecytez) realizó el evento público de Asignación del Proceso de Promoción a Puestos Directivos en Educación Media Superior para el Ciclo Escolar 2025-2026.

El Director General del Cecytez, Julio César Ortiz Fuentes, ante la presencia de autoridades del orden estatal y federal, representantes sindicales y observadores de los distintos planteles, señaló que este proceso obedece a lo establecido por la normatividad vigente en materia educativa a nivel nacional.

Explicó que, en lo que respecta a los planteles Cecyte que conforman al subsistema, se presentaron: un aspirante a director de plantel, dos para subdirector académico y uno para jefe de departamento académico.

Mientras que en lo correspondiente a los centros de Educación Media Superior a Distancia (Emsad) únicamente se presentaron dos aspirantes a responsable de plantel.

Bernardo Candelas de la Torre, titular de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Zacatecas, aplaudió el esfuerzo del Cecytez para dar cumplimiento a la normatividad educativa vigente a nivel nacional, toda vez que el evento se desarrolló en un marco de apertura y legalidad.