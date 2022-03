Funcionarios de Jiapaz pretenden aprobar aumento de 8% en las tarifas: diputado

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

El diputado local por Morena, Ernesto González Romo, aseguró en sus redes sociales que los funcionarios de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (Jiapaz) pretenden aprobar un aumento del hasta 8 por ciento en las tarifas, aunque consideró que es muy probable que los alcaldes que pertenecen a la Junta Directiva rechacen dicho aumento y propongan, además, la remoción del director Benjamín de León Mojarro y sus funcionarios.

Desde hace semanas, en que comenzaron los rumores del posible incremento a las tarifas del agua por parte de este organismo operador, el legislador local señaló que estaría vigilante de estas acciones. Por ello, pidió al alcalde de la capital, Jorge Miranda Castro, que como presidente del Consejo Directivo de la Jiapaz, ordene que las sesiones se transmitan por los distintos medios públicos para que se conozcan las acciones.

Luego de que la semana pasada el director de la Jiapaz, Benjamín de León Mojarro, enfatizara que no hay un cambio de tarifa, sino que es una actualización de acuerdo con la inflación, esto porque al organismo se le incrementaron todos los costos de producción e insumos por lo que la actualización sería de 7.3 por ciento, González Romo publicó que si se aumenta “medio centavo” a la tarifa, lo obligarían a utilizar su fuero y su salario para bloquear las cajas de la Jiapaz hasta que renuncien todos sus directivos.

“El que avisa no es traidor. Señor De León Mojarro, usted se siente muy protegido porque tiene años entre la corrupción, pero se equivoca, le tienen lástima, por eso no lo han destituido a pesar del enorme costo político que representa para el nuevo gobierno”, escribió el legislador morenista en sus redes sociales, quien aseguró además que a pesar de las resistencias que hay al cambio, poco a poco se les va derrotando.

“En buena lid, no abuse de su suerte, le recomiendo bajo perfil y que busque dinero en la austeridad, porque las cosas ya cambiaron y del bolsillo de los ciudadanos no sacará ni un peso más” dijo además González Romo dirigiéndose al director del organismo operador, puesto que a decir del legislador, someterse a un proceso de austeridad y fomentar el cuidado del agua es lo único que puede mejorar el servicio, pues “aumentar tarifas no resuelve nada”.