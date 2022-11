No tengo duda que en Zacatecas y en todo el país se le va a ganar la batalla a la inseguridad: Segob

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

“Yo no tengo duda que en Zacatecas y en todo el país se le va a ganar la batalla a la inseguridad”, aseguró el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en conferencia de prensa en su visita al Poder Legislativo del estado, luego de que se le cuestionara sobre el funcionamiento de la estrategia de seguridad implementada en México y en el caso específico de la entidad, donde dijo que el gobernador no puede solo y se necesita de toda la sociedad para lograrlo.

“Tampoco podemos andar de mentirosos por la vida: se ha avanzado, pero no lo suficiente, si hubiésemos avanzado lo suficiente ya se hubiese resuelto el problema de seguridad en el país. Sí hay una reducción en la incidencia delictiva nacional o estado por estado. La hay en prácticamente nueve de los 11 delitos de mayor impacto. Ha disminuido poco, pero ha disminuido la extorsión y ha disminuido también el homicidio doloso”, puntualizó.

Sí hay una estrategia que funciona, añadió el funcionario federal, si se le ve desde una perspectiva de atender socialmente a los ciudadanos y está dando resultados. Pero reconoció que esta batalla no se ganará ni con más policías o con más balas o “a ver quién mata a quien”, porque eso era en la época de Felipe Calderón que, acusó, entró en complicidad con la delincuencia y le entregó el armamento que era para combatir a los delincuentes. “Rápido y furioso es un crimen de lesa humanidad que no debe olvidarse y tenemos que pugnar todos para que haya justicia”.

Pero más allá de eso, agregó, se debe tener conciencia que la inseguridad no es un problema que haya surgido por generación espontánea, pues todos los males del país se acumularon y ante tanta marginación y tanto abandono, se convirtió en el caldo de cultivo para que las organizaciones criminales se incuben.

En ese sentido refirió que la estrategia tiene que ser continua, “no podemos andar dando bandazos” y estados como Yucatán, Campeche, Baja California Sur y Chiapas son claro ejemplo de que mantener las estrategias funciona, pero se requiere la unidad de todos. “Tenemos que ir más allá, buscar la participación de toda la sociedad. Sí es una responsabilidad constitucional del gobernador, pero él no puede solo, necesitamos a toda la sociedad, respetando las decisiones y la tarea de gobierno. Yo no tengo duda que en Zacatecas y en todo el país se le va a ganar la batalla a la inseguridad”.

Finalmente, en lo referente a la iniciativa de Reforma Electoral, el secretario de Gobernación dijo que quienes no están a favor están en su derecho a manifestarse, como sucederá el domingo, pero acusó que tratan de sacar “raja política” y se les olvida que lo que hay que hacer es escuchar la voz del pueblo que no están de acuerdo en que un consejero siga ganando 350 mil pesos mensuales mientras un maestro gana 8 mil, o que ganen eso los consejeros y no se les pague a los jubilados o se eleve el salario mínimo. La reforma, sostuvo, pretende reducir los gastos onerosos del INE, concluyó.