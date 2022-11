Gobierno del Estado respalda totalmente la reforma constitucional en materia de las Fuerzas Armadas: DMA

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

“Este no es un ejército de militarización […] No se puede hablar de militarización en estos tiempos del país cuando tenemos un ejército moderno, capacitado que ha evolucionado conforme ha evolucionado el país. Hoy ya no se vive la represión, por el contrario, este es un ejército de paz”, dijo en su mensaje final el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en el marco de su visita al Poder Legislativo del estado para dialogar con diputados y diputadas locales acerca de la reforma constitucional que amplía el periodo de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad, y a quienes aprovechó para decirles que voten con conciencia, porque el país necesita de todos.

Mucha expectativa generó la visita del “segundo al mando” en el país, toda vez que la programada para la semana pasada se suspendió entre acusaciones de bloques legislativos y el deceso del diputado migrante, Sergio Ortega, y este miércoles por fin pudo llevarse aunque para que eso sucediera hubo que esperar minutos más después de la hora programada porque Adán Augusto paró primero por un barquillo helados del Nilo y tomó fotos de la ciudad con su celular durante su caminata hacia el recinto legislativo.

Antes de que ocupara un asiento en la Mesa Directiva de la 64 Legislatura, al lado del magistrado presidente del Poder Judicial en el estado, Arturo Nahle García, y flanqueado por la presidenta de dicha mesa, la panista Karla Valdez y el gobernador David Monreal Ávila, el secretario fue recibido con mucha mayor efusividad por los diputados de oposición que por los del bloque oficial, pues no se cansaron de sonreír, aplaudir y palmear su espalda mientras entraba a la sala del pleno entre empujones de fotógrafos y comisiones de cortesía de los propios legisladores.

La primera en tomar la palabra en la tribuna fue la diputada Karla Valdez Espinoza, presidenta de la mesa directiva que cambió los tonos azules del PAN por un rojo satinado en su atuendo. “Los ciudadanos de Zacatecas no vivimos en paz”, dijo con contundencia al inicio de su mensaje de bienvenida, el que aprovechó para solicitar al secretario de Gobernación que lleve la petición al Presidente de la República de que “ayude a nuestro pueblo a recuperar la paz”, pues Zacatecas, reiteró, vive momentos álgidos y turbulentos y sus ciudadanos no merecen vivir así. “Ocupamos que nos eche la mano”, dijo antes de concluir.

Tocó el turno inmediatamente al gobernador de Zacatecas, quien por primera vez en lo que va de su mandato subió a la tribuna de esa soberanía. En su discurso, Monreal Ávila destacó el acto de acudir, por parte del secretario, a las 32 entidades federativas para escuchar las distintas posturas, porque el diálogo democrático, apuntó, no es ni debe ser sólo de ida, sino que tiene que convertirse en un ejercicio de construcción y búsqueda de acuerdos y consensos, sobre todo cuando se trata de un tema de “tan alta propiedad” como lo es la pacificación del país.

Sin lugar a dudas, afirmó el mandatario estatal, la Reforma Constitucional que amplía el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública hasta 2028, aprobada por el Senado de la República y enviada al Diario Oficial de la Federación para su publicación, es una de las acciones más importantes en esta materia impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde la creación de la Guardia Nacional en marzo de 2019.

Recordó que luego de asumir el cargo, tomó la decisión de acogerse a la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por el Presidente de México, lo cual se ha traducido en acciones efectivas a favor de la entidad. “Es por ello que para el pueblo de Zacatecas es esencial contar con el consenso necesario para que entre en vigor la citada reforma y la del Artículo Quinto Transitorio del Decreto que creó la Guardia Nacional”

“En ese sentido, hoy a nombre del Gobierno de Zacatecas, expreso nuestro total respaldo a la Reforma Constitucional que amplía el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública hasta 2028 porque responde efectivamente a la justa exigencia de las familias de tener tranquilidad y paz social en México”, concluyó el mandatario estatal.

En su mensaje inicial, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, antes de entrar en materia de su visita, recordó los inicios de la administración de David Monreal y las dificultades financieras y tras ser abordado por jubilados del Issstezac en su camino al recinto legislativo, ofreció al gobernador que la próxima semana se sienten con el secretario de Hacienda para que apoye a Zacatecas con recurso extraordinario y no dejar desprotegidos a los jubilados.

Con un tono afable y marcado acento tabasqueño, Adán Augusto López refirió desde tribuna que el Presidente de México lo instruyó para acudir a todos los congresos locales para reconocer la importancia política que tienen en el escenario de la política nacional, ya que son parte fundamental del Constituyente Permanente y son la representación más cercana del pueblo, dijo.

“Hay quienes piensan que ya era ocioso esta comparecencia porque ya se tiene la mayoría de los congresos; hasta esta mañana había 22, yo creo que Zacatecas podría ser la 23, aunque ya se hizo la declaratoria en la Cámara de Diputados de la constitucionalidad, pero queremos venir para manifestarles el respeto y el reconocimiento, para intercambiar opiniones, para argumentar en qué consiste la reforma”, dijo antes de entrar en materia.

Acto seguido, expuso que esta reforma deriva de la aprobada marzo de 2019 con la creación de la Guardia Nacional con la que se fijó un de cinco años, es decir, para que las tareas de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad culminaran en marzo de 2024. No obstante, recordó que una diputada del PRI presentó una iniciativa para prolongar, por algunos años más, la presencia de las Fuerzas Armadas, de ahí que se decidió acompañarla y le ayudaron en la construcción de consensos.

En ese sentido, explicó que a falta de un año y medio para concluir el plazo inicial, había que construir en tiempo los consensos políticos ya que luego de cruzaría con procesos electorales que hubieran complicado lograr una mayoría constitucional por temas partidistas. Por ello, reconoció el apoyo de todos los senadores y diputados federales para construir esta reforma constitucional con algunas adendas que permitieron puntualizar aspectos tales como la forma en la que deben ser las tareas en seguridad pública por parte de las Fuerzas Armadas, con base en resolución de la SCJN y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El funcionario federal explicó también que se le agregó otro párrafo para dar constitucionalidad a las fuerzas armadas y hubo además, reformas a las leyes secundarias para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenga bajo su mando a la Guardia Nacional además del Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea.

Finalmente, refirió que hay más de 28 mil millones de pesos decomisados a la delincuencia organizada, de los cuales 45 por ciento será para fuerzas armadas, 35 para los estados y el resto para los municipios, por lo que en el marco de la votación en lo particular del Presupuesto de Egresos Federal (PEF) 2023 ya se presentó la reserva para que estos fondos queden debidamente etiquetados y a partir del próximo año se puedan ejercer mediante el Secretariado Ejecutivo de Seguridad.

Cuestionan diputados estrategia de seguridad: “en Zacatecas estamos siendo asesinados”

A diferencia de los posicionamientos condescendientes de los representantes de las bancadas de los partidos Verde Ecologista de México, Encuentro Solidario, Nueva Alianza, Morena y el diputado José Luis Figueroa Rangel, los más fuertes fueron el Partido del Trabajo, en voz de José Xerardo Ramírez; el PRD en voz de Juan Mendoza Maldonado, del PRI en voz de Gabriela Basurto y del diputado Ernesto González Romo, quien se declaró independiente “por un día”, para manifestar su apoyo a Ricardo Monreal como “corcholata” en su camino a la Presidencia; mientras que el representante del PAN casi pidió perdón por el pasado y el de Movimiento Ciudadano sólo vociferó desde su curul con micrófono apagado.

El diputado “independiente por un día” reconoció que Zacatecas vive momentos difíciles en materia de seguridad y le cuestionó al secretario la estrategia de la Guardia Nacional que sólo custodia banquetas luego de los homicidios, pero no persiguen a los delincuentes. “¿De qué nos sirve que el Ejército y la Guardia Nacional circulen en las calles si van a custodiar cadáveres, si no se va a investigar?”, cuestionó.

Por su parte, el coordinador de la fracción parlamentaria del PT, José Xerardo Ramírez, dio la bienvenida al secretario al estado de los homicidios dolosos, los feminicidios, las familias desplazadas y de los desaparecidos. “En Zacatecas vivimos en un estado de miedo y luto”, dijo, acusando de que falta una mejor estrategia para mitigar la problemática de la inseguridad que comenzó hace más de una década y ahora se vive en “un infierno” ante la incapacidad del encargado de seguridad en el estado a quien han solicitado su renuncia.

No obstante, consideró como una mentira y “un falso discurso” el que dicen aquellos que aseguran que esta reforma va a militarizar al país, por lo que aseguró que el PT acompañará y respaldará la lucha a favor de la paz del país y del estado y votará a favor de la reforma y la socializarán con la población.

En su momento, el perredista Juan Mendoza Maldonado criticó “la retórica muy tallada” de la 4T de señalar que los gobiernos anteriores son los responsables del deterioro, del abandono de décadas, sin que el actual gobierno asuma su responsabilidad. “No reconoce que el esquema de seguridad pública planteado en la Guardia Nacional ha dado pobres resultados”, señaló.

“No asumen la responsabilidad que les toca, pero sí han integrado un discurso doloso y tramposamente armado de que nos encontramos en una encrucijada. O aceptamos la intervención de las fuerzas militares o el país se desmorona; así nos lo plantean. Pero habemos (sic) miles de millones de mexicanos que seguimos preguntándonos por qué apostarle a la militarización sino se han logado los objetivos en materia de seguridad pública; por qué seguir colocando en el cetro de la estrategia nacional el uso de las fuerzas ramadas si los resultados han sido muy pobres”, cuestionó.

“Dicen que no existe tal militarización, que estamos elucubrando, exagerando: lo que estamos viendo los mexicanos es un poder creciente de las fuerzas armadas en el país. Usted dijo en Hidalgo que un militar podía ser candidato al Gobierno de la República, ¿será que el Ejército es la corcholata del 24? No se entrampe, por favor, no le insinúe al Ejército que puede encabezar una candidatura, sería catastrófico para la democracia”, finalizó.

Finalmente, la coordinadora de diputados del PRI, Gabriela Basurto, cuestionó la estrategia de “abrazos, no balazos” si los zacatecanos “estamos siendo asesinados” y hay muchos elementos de la Guardia Nacional y el Ejército y no sirven de nada: “nos están matando a los jóvenes, al futuro; hoy tenemos más de 100 menores en la lista de asesinados; tenemos el estado en el que más policías han asesinado, 48; de qué nos sirve si el Ejército no responde a la realidad de Zacatecas”.

Este es el momento de unidad, de paz y reconstrucción nacional: Adán Augusto

En su intervención final, el secretario de Gobernación dijo al diputado Ernesto González que no tenía necesidad de declararse independiente por un día para decir lo que dijo, pues “este es un régimen independiente y libre”. Además, le pidió que “no coma ansias” en lo referente al proceso 2024 y que los mexicanos son hijos predilectos en todo México, ya que el país “no es monopolio de nadie”.

Por su parte, al diputado Juan Mendoza le criticó que no conozca la Constitución, por lo que prometió, antes de las 8 de la noche, hacerle llegar una para que lea el Artículo 82 Fracción Quinta, que dice que todos los mexicanos, incluyendo los miembros del Ejército, pueden ser presidentes de la República y únicamente se requiere, en el caso de los militares, que seis meses antes se retiren. Y al panista Guadalupe Correa lo reconoció por su altura de miras de “subir a pedir perdón por algo que no cometió. Pero no vale la pena echarle culpas al pasado, pero sí debemos recurrir permanentemente a la historia, sino no sabemos de dónde venimos”, le dijo.

“Yo creo y apelo a la conciencia. Hay que votar con la conciencia, es la que debe orientar los actos de nuestra vida. El país nos necesita a todos, más allá de colores, todos los mexicanos necesitamos de todos: unidos gobierno y sociedad. Si queremos volver a ver a nuestros hijos en las calles o que las madres pierdan el temor de ser asaltadas, tenemos que asumirnos como una sociedad. México es más grande que las diferencias políticas: es complejo y diverso que ha sabido salir adelante porque hemos estado en los momentos adecuados juntos. En lo general, este es el momento de unidad, porque es el momento de la paz y la reconstrucción nacional”, concluyó no sin antes adelantar que posiblemente vuelva pronto para hablar de la reforma electoral.