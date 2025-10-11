25 mil zacatecanas recibirán por primera vez apoyo de Pensión Mujeres Bienestar

Por: Jaqueline Lares Chávez •

En Fresnillo, la delegada de Programas para el Bienestar en Zacatecas, Adilene Rosales Romero, encabezó la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar que beneficiará a 4 mil 603 mujeres del municipio. Las beneficiarias expresaron su gratitud y coincidieron en que este ingreso les permitirá cubrir necesidades básicas, pequeños gustos personales y atención a la salud, destacando la oportunidad de contar con un dinero propio y la importancia de sentirse reconocidas y apoyadas por el gobierno federal.

“Estamos muy contentas porque se hizo realidad un compromiso que la presidenta tenía con todas las mujeres”, señaló Rosales Romero, al recordar que en el primer año de gobierno se amplió el rango de edad para el registro.

De acuerdo con la delegada, 25 mil zacatecanas de 60 a 64 años recibirán por primera vez este apoyo económico, que consiste en un depósito bimestral de 3 mil pesos. En el caso específico de Fresnillo, serán 4 mil 603 beneficiarias, lo que representa una derrama de 13 millones de pesos cada dos meses. En todo el estado, la dispersión económica bimestral alcanzará los 75 millones de pesos, que se suman al resto de los programas y pensiones entregados directamente y sin intermediarios.

Rosales Romero explicó que las mujeres inscritas recibirán su primer pago antes de que finalice el año. “La presidenta se comprometió a que los plásticos se entregarían en octubre para que en noviembre ya reciban su primer apoyo. Fue un compromiso, y se cumplió”, afirmó.

El trámite para incorporarse al programa es sencillo: identificación vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y un número telefónico. A través de mensajes SMS, las beneficiarias son convocadas para recoger sus tarjetas en el día y hora asignados, lo que ha permitido agilizar el proceso y evitar aglomeraciones.

La delegada también destacó que, al cumplir 65 años, las beneficiarias pasan automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, sin necesidad de un nuevo registro. Se estima que entre mil y mil 500 mujeres alcanzan esa edad cada bimestre y se incorporan de manera automática al programa constitucional.

Durante la jornada de entrega de tarjetas del programa en Fresnillo, las beneficiarias compartieron su entusiasmo, agradecimiento y confianza en el nuevo apoyo impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. En entrevistas realizadas durante el evento, las mujeres coincidieron en que este beneficio representa una oportunidad para mejorar su economía personal y familiar.

“Pues lo que me hizo buscar este apoyo, pues es para tener un poquito más de entrada, de dinero. Y pues el tener mi propio dinero y gastarlo en lo que yo quiera, en mis necesidades”, comentó una de las beneficiarias. Otra señaló: “Es un programa federal que ayuda a las mujeres, que es inclusivo, es incluyente, que es de suma ayuda, entonces pues accedí a tomarlo. #Nos sirve de mucho y pues muchas gracias a la presidenta, muchas gracias pues al personal”.

El reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum fue constante. “Llega por manos de la presidenta y la verdad sentimos mucho cariño, mucho agradecimiento, que nos tome en cuenta”, dijo una mujer. “Me inscribió mi marido, él me dijo para que tenga su dinero. Me enteré por televisión, en una campaña de la doctora Claudia Sheinbaum y me interesó porque es un apoyo muy importante para nosotras las mujeres”.

Sobre el proceso, las beneficiarias lo calificaron como ágil y organizado. “Fue fácil y rápido. Primero nos registramos, luego nos llamaron para avisarnos que ya estaba la tarjeta y ahora acudimos y pues es rápido, está fluyendo muy rápidamente”, explicó una de ellas. Otra agregó: “Están muy bien organizados, se hablaba de que va por medio de letras del apellido y eso ayuda mucho, entonces no se me hizo nada complicado”.

Respecto al uso del apoyo, muchas indicaron que servirá para necesidades básicas y pequeños gustos personales. “Prácticamente ya ahorita es darse uno sus gustos. A veces se ocupan que lentes, arreglarse los dientes, comprarse uno lo que uno quiera y más que nada en la comida”, comentó una beneficiaria. Otra añadió: “Debido a que sí es un poco difícil la economía familiar, nos va a ayudar a solventar nuestros gastos familiares, principalmente en medicamento y alimentación”.

Finalmente, otra mujer resumió la importancia del programa: “Se necesita completar lo de la despensa, una enfermedad rápida, una gripe o algo, acude uno también rápidamente a una consulta, pero más que nada en la salud y en la ayuda económica para la alimentación de la casa”.