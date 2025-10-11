Construcción de la Presa Milpillas iniciará en próximos meses: SAMA

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Susana Rodríguez Márquez, titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), informó que la construcción de la presa Milpillas comenzará en los próximos meses y afirmó que ni se ha incurrido en ningún acto de presión, acoso, represión u hostigamiento hacia las comunidades.

Durante su comparecencia ante la Legislatura del Estado, aseguró además que esta presa será “un acto de justicia social” para Jiménez del Teul, el cual en este momento es uno de los municipios con mayores indicadores de marginación y que históricamente ha sido excluidos de los proyectos de desarrollo.

En ese sentido, mencionó que la SAMA se ha coordinado adecuadamente con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con otras instancias del gobierno federal para concretar este proyecto.

Destacó que este año ha llovido mucho en territorio zacatecano, pero ello no sirve de mucho si no es posible captar el agua ya que, por la altura, esta fluye hacia entidades vecinas, de manera que esta presa es un paso importante y fundamental.

El diputado Alfredo Femat Bañuelos comentó al respecto que este proyecto la impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en varias ocasiones ha dado a conocer que destinará 8 mil 900 millones de pesos para su construcción, pero manifestó la necesidad de cambiar la narrativa porque se debe poner en primer lugar a Jiménez del Teul y su gente y acciones enfocadas en la resolución de los problemas de ese municipio,

Por ejemplo, dijo que es importante que haya pago justo a los ejidatarios, arreglo de carreteras y caminos del municipio y socializar el efecto multiplicador que podrá generar esa inversión mediante la generación de empleos, proyectos ecoturísticos, entre otros.

No obstante, cuestionó si el gobierno del estado tiene un “Plan B” en caso de que no se pueda construir la presa y quién asumirá los costos sociales y políticos en dado caso de que no se concrete.

Rodríguez Márquez respondió que es una prioridad de la Presidencia de la República y es parte del Plan Nacional Hídrico, por lo cual el director de la Conagua visita Zacatecas cada semana para revisar avances.

Al respecto, detalló que esos avances no se han publicitado porque primero hay el propósito de atender las inquietudes de la gente y los problemas del municipio; por ejemplo, se garantizará que el Río Atengo no altere su caudal y que no se modifique la vida cotidiana de las comunidades.

Mencionó que se está acudiendo a los ejidos y comunidades para hablar con los habitantes casa por casa, pero sin ejercer presión, acoso u hostigamiento, y solamente se les brinda información sobre el desarrollo que implicará, al grado de que se proyectan más de 10 mil empleos.

Además, detalló que el proyecto beneficiará a 1 millón de habitantes y resolverá un problema hídrico, que hay en el estado al garantizar agua potable para consumo humano por 50 años.

En ese sentido, informó que el Gobierno del Estado destinó una inversión de 10 millones de pesos para adquirir 212 mil 740.80 metros cuadrados de reserva territorial para el área donde se construirá la presa Milpillas.

Rodríguez Márquez también dijo que se invirtió un monto de 5 millones 593 mil 940 pesos para la elaboración de estudios previos, como el manifiesto de impacto ambiental, entre otros, para el proyecto del Sistema Presa Milpillas, que comprende línea de conducción, plantas de bombeo y planta potabilizadora para el abastecimiento de agua potable del corredor Fresnillo – Zacatecas.

Por otra parte, la funcionaria dio a conocer los trabajos realizados en otros rubros y precisó que se invirtieron 488 millones 541 mil 444.77 pesos para la construcción de obras y acciones hídricas de gran impacto social, tales como, perforación de pozos, rehabilitación de sistemas de agua potable y de sistemas de alcantarillado sanitario, así como el fortalecimiento de capacidades de organismos operadores en los municipios y fortalecimiento de espacios de cultura del agua, en beneficio de 313 mil 059 habitantes, en el año que se informa.

En infraestructura, expuso que se destinaron más de 58 millones de pesos, para la construcción de más infraestructura hídrica, como perforación de pozos, rehabilitación y ampliación de redes de agua potable y de redes de alcantarillado sanitario e instalación de sistemas fotovoltaicos con paneles solares, para el bienestar de las familias más vulnerables de la entidad.

En acciones en favor del medio ambiente, concluyó, se organizaron las campañas: Reciclón, Medicatón, Colillatón y el Llantatón, con enfoque en economía circular; se recolectaron más de mil 800 kilogramos de medicamento caduco y, tras ocho ediciones, se logró reunir 597 mil toneladas de residuos electrónicos y 205 mil 423 toneladas de neumáticos, equivalentes a 460 mil 689.25 toneladas de dióxido de carbono, lo que representa una reducción significativa en la atmósfera.