Se cumple el 106 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata

Desde la Ex Hacienda de Chinamenca en Ayala, Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dedicó el 106 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata a las mujeres ejidatarias de México y por ello resaltó que la meta de su administración es que 150 mil mujeres obtengan el título de propiedad de sus tierras y sean reconocidas como ejidatarias con todos los derechos agrarios.

“Hoy decidimos dedicarlo para el reconocimiento también de las mujeres como propietarias de la tierra (…); 27 por ciento de todos los derechos agrarios reconocidos son para mujeres, solo el 27 por ciento, nos pusimos la meta de que al 2030 tiene que haber 150 mil mujeres más que sean reconocidas como ejidatarias o como comuneras, con todos los derechos agrarios”, destacó en el evento en el que entregó títulos de propiedad a mujeres del pueblo de O´dam, Durango y del Estado de México.

Explicó que las mujeres desempeñaron un papel fundamental en las transformaciones que ha vivido el país; sin embargo, no se les ha dado el reconocimiento necesario, por ello, el objetivo es que desde el Gobierno de México se incremente el número de mujeres que sean propietarias de sus tierras.

“Históricamente se pensaba que las mujeres no podíamos ser propietarias de la tierra, no podíamos ser ejidatarias o comuneras, quien trabaja la tierra, quien era heredera. Si había una familia que moría el padre y tenía puras hijas, entonces se quedaba la tierra sin registro, sin herencia, comunal o ejidal, que pocos países en el mundo tienen el reconocimiento de la propiedad colectiva de la tierra, eso viene de los pueblos originarios de nuestro país”, puntualizó.

Recordó que uno de los principios fundamentales del Humanismo Mexicano es “por el bien de todos, primero los pobres”, que plantea regar la economía desde abajo para alcanzar la prosperidad compartida.

Por ello expuso que el Programa Cosechando Soberanía, como parte del Plan México, busca impulsar la producción nacional de productos del campo, principalmente del maíz criollo, el frijol, la leche y el cacao que va a permitir fortalecer el mercado interno y que las y los campesinos vivan mejor.

“¿Qué queremos al final? Primero, que el campesino viva bien, segundo que produzcamos más maíz, que no tengamos que importar tanto maíz, pero no cualquier maíz, el maíz que viene de México, el maíz criollo, ya saben que ya se prohibió en la Constitución el maíz transgénico, ¿verdad? No se puede sembrar maíz transgénico en nuestro país, está prohibido por la Constitución. Queremos que se produzca más maíz, más frijol, más leche, que haya autosuficiencia alimentaria que es parte de este programa que llamamos el Plan México, que queremos que haya más desarrollo en el país con bienestar, que no se puede hablar de crecimiento económico si la gente, si en México no se vive bien”, aseveró.