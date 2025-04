Presenta IZC detalles del Concierto de Jueves Santo a cargo de Banda Sinfónica

Por: Jaqueline Lares Chávez •

En una conferencia de prensa organizada por el Instituto Zacatecano de Cultura (IZC), se anunciaron los detalles del Concierto de Jueves Santo, a cargo de la Banda Sinfónica del estado bajo la dirección de Luis Manuel Sánchez Rivas.

Se señalo que, a pesar de los conflictos internos por amparos y desacuerdos con la dirección de Arturo García Ortega, el evento se llevará a cabo con la participación de 45 músicos activos y 12 invitados. Asimismo, miembros activos de la banda, expresaron su apoyo a una reestructuración de la banda, criticando la gestión de García Ortega por su enfoque anticuado.

En la conferencia también participaron Carlos Martín Vázquez Díaz, director de difusión y animación cultural del IZC, y Susana Mercado, coordinadora jurídica del instituto, quienes compartieron su entusiasmo por el programa musical que se presentará el próximo 17 de abril a las 12:00 horas, en Plaza de Armas, bajo la dirección de Luis Manuel Sánchez Rivas, director de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y de la Banda Sinfónica de Música de la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Con una duración aproximada de 90 minutos se contará incluso con el estreno nacional de la obra “Montuno”, del compositor veracruzano Rodrigo Lomán.

Asimismo, Vázquez Díaz explicó los recientes cambios en el proceso de la Banda Sinfónica, resaltando que este próximo 17 de abril se contará con 45 miembros de la banda y 12 músicos invitados, los cuales fueron incorporados para completar secciones del repertorio propuesto por el director invitado.

Este será, además, el primer concierto de la banda después de aproximadamente 10 meses sin presentaciones.

María de Jesús Muñoz Reyes, directora general del IZC, por su parte, comentó que, aunque el proyecto para llevar a cabo el festival estaba inicialmente bien organizado, los amparos interpuestos por algunos músicos dificultaron la posibilidad de anunciar a los músicos seleccionados en las audiciones antes del evento y la elección de un nuevo director. Sin embargo, subrayó que esto no impidió que el equipo se organizara para ofrecer el concierto.

En cuanto al amparo, la directora explicó que se interpusieron dos procedimientos legales. El primero, iniciado por algunos músicos de la banda, no prosperó completamente. Mencionó que, de los 57 músicos que interpusieron el amparo, 5 no pertenecían a la banda, por lo que el proceso no tuvo éxito en esos casos.

Además, 30 músicos desistieron del amparo, mientras que 22 continuaron con la demanda, lo que ocasionó la suspensión de las audiciones. Este amparo, junto con otro presentado por García Ortega, del cual todavía no hay audiencia incidental.

Ante esto, puntualizó que Arturo García no ostenta el cargo de director de la Banda, sino que cuenta únicamente con el nombramiento de subdirector. Añadió que, desde hace dos años, fue él quien decidió asumir tareas relacionadas con la logística del grupo.

También abordó la controversia generada por las amenazas de huelga y boicot por parte de algunos músicos, ya que considera que estas acciones atentan contra los objetivos más amplios de la banda y del festival, que buscan el beneficio artístico y cultural de la ciudadanía zacatecana.

Lamentó que estas manifestaciones provinieran en gran medida de «músicos que no pertenecen a la banda o de músicos de otros municipios», y destacó que la banda no es propiedad de un grupo reducido, sino de «todos los zacatecanos».

Asimismo, en relación con las condiciones laborales de los músicos, la directora destacó que no se ha afectado el bienestar de los integrantes de la banda, asegurando que todos siguen recibiendo sus salarios puntualmente.

David Aguilera, miembro de la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas, expresó a través de entrevista para el medio, que se busca una reestructuración debido a la gestión de García Ortega, quien, según él, tiene un enfoque anticuado y se opone a la renovación. Incluso lo acuso de continuar con abusos de poder, impidiendo el desarrollo y la mejora de los músicos.

Destacó que, a pesar de las dificultades, los miembros de la banda se han seguido preparando académicamente en la Unidad Académica de Artes de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas, con el fin de mejorar su nivel musical.

Criticó la permanencia de García Ortega como director, asegurando que, a pesar de ocupar el cargo desde 2004, no ha realizado avances significativos en la mejora de la banda y que solo ha permanecido en el puesto simplemente cobrando su salario, mientras los músicos siguen trabajando para que él se beneficie sin lograr avances sustanciales en la dirección de la banda.

Asimismo, Diego Cervantes, miembro también, destacó que la estructura tradicional ha provocado desigualdades entre los músicos, con algunos recibiendo salarios más altos que otros sin justificar su nivel de desempeño.

Cervantes señaló que más de 30 músicos, tanto actuales como ex miembros de la banda, apoyan la reestructuración, ya que han estado preparándose académicamente y han aprovechado las oportunidades brindadas por el instituto.

Aseguró que la audición reciente permitió corregir desigualdades y dar a cada músico el puesto que corresponde a su habilidad y dedicación. También mencionó que la banda ha sufrido daños debido a la desinformación y el miedo fomentado por García Ortega, lo que ha afectado el ambiente humano y social dentro de la agrupación.

Por ello, destacó la importancia de dar la oportunidad a un nuevo director que esté capacitado tanto en lo musical como en lo administrativo, y mencionó que el próximo concierto será una oportunidad para demostrar el verdadero potencial de la banda.