Ángel Román y Jenny González se disputarán la Rectoría de la BUAZ

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Este jueves, Ángel Román Gutiérrez, exsecretario general de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), y Jenny González Arenas, secretaria general con licencia del Sindicato de Personal Académico (SPAUAZ), se registraron como candidatos a la Rectoría de la Máxima Casa de Estudios de la entidad para el periodo 2025-2029.

De acuerdo con el procedimiento estatutario, la Comisión Electoral calificará ambas planillas y emitirá un dictamen para avalar la participación en la contienda de las dos candidaturas el 25 de abril próximo.

El primer candidato en registrarse fue Román Gutiérrez, acompañado por integrantes de su planilla, entre ellos Angélica Colin y Argelia López, quienes fungieron como directoras de las Unidades Académicas de Preparatoria y Ciencias Químicas, respectivamente, y Hans Hiram Pacheco García y Perla Trejo Ortiz, quienes se desempeñaron en la secretaría académica y la coordinación de Planeación.

Después de su registro, el candidato declaró que su mayor objetivo, además de atender la situación financiera de la universidad, es lograr que haya gobernabilidad y estabilidad al interior de la institución.

Consideró que tiene la capacidad para encabezar la Rectoría, puesto que se ha desempeñado como secretario general y ahí tuvo la función de ser un mediador en los conflictos de los universitarios.

En ese sentido, “a mí me interesa que nuestra institución tenga gobernabilidad, que haya estabilidad en cada uno de los espacios. Es a lo que me he dedicado, a buscar este orden entre todos y todas”, expresó

Román Gutiérrez afirmó que su proyecto se encamina hacia la resolución de los problemas financieros, pero también generar gobernabilidad, de manera que convocó a todos los universitarios a sumarse a su iniciativa.

Asimismo, indicó que su expectativa sobre la campaña electoral es que se fundamente en propuestas e intercambio de ideas, y evitar encono y confrontación, porque de ser así no se podrá sacar adelante a la universidad de la polarización en que se encuentra.

Por último, afirmó que su candidatura representa un cambio en la manera de conducción de la universidad, pero también continuidad en todos aquellos aspectos en donde se ha trabajado y consolidado en la actual administración.

Por su parte, González Arenas acudió a la sede de la Comisión Electoral por la noche de este jueves y, de igual manera, se registró como candidata acompañada de integrantes de su planilla, entre ellos Edgar Záyago y Tonatiuh Saucedo, quienes dirigieron la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo y de Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia, además de José Luís Hernández y Laura Hernández, ex director de la Unidad Académica de Ciencias Sociales y excoordinadora del parea de Ciencias Sociales y Administrativas.

Al concluir el procedimiento, la candidata declaró que su planilla representa a todos aquellos universitarios que llegaron al hartazgo de la actual administración por la manera en que han conducido a la institución.

“Hay un movimiento al interior de toda la universidad donde lo que podemos percibir es un hartazgo de cómo se ha administrado la institución y las unidades académicas y por eso es que se ha organizado la comunidad para tener representación y candidaturas en todas las unidades académicas, en algunas de ellas hasta dos”, expresó.

Asimismo, indicó que su planilla le apuesta a una transformación y a un cambio en la manera en que se administra la universidad y en la manera en que se rigen sus actividades sustantivas.

En su trayectoria reciente como secretaria general del sindicato, González Arenas refirió que se ha conducido con respeto, pero ha evidenciado los errores de la administración central, de manera que su candidatura obedece al interés para corregir esas equivocaciones.

“La aspiración es conducir la universidad de una mejor manera para todos. La autonomía la hemos perdido y es muy importante para desarrollar las estrategias adecuadas que satisfagan las necesidades de toda la comunidad”, concluyó.