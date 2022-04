La periodista y también artista visual, Jael Alvarado, presenta “El Arcano”

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Con la idea de reflexionar sobre la separación que existe, en ocasiones, entre el mundo de los niños y los adultos, y cómo a veces estos últimos no escuchan a los infantes cuando tienen miedo, la artista visual y periodista zacatecana, Jael Alvarado Jáquez, escribió “El Arcano”, un libro ilustrado que busca, además, acercar a los pequeños lectores al universo de Ramón López Velarde y que en la 36 edición del Festival Cultural Zacatecas (FCZ) se presentó en uno de los foros infantiles, la Plazuela 450.

A decir de su autora, “El Arcano” surgió también para tratar de contar la vida de Ramón López Velarde de una forma alejada de la biografía tradicional, “que no fuera esta cosa cuadrada, acartonada” que se ha escuchado muchas veces y que no se le encuentra divertida o interesante; por ello, partiendo de un relato del vate jerezano llamado “Espantos”, en el que el poeta cuenta de los fantasmas que habitaron su casa en el municipio de Jerez y sus tías no le hacían caso, es que Alvarado Jázquez comenzó a imaginar la historia que se cuenta en el libro.

“Me parecía muy doloroso que tengamos historia de infancias en donde los niños no son escuchados y no son tomados en cuenta; en donde los niños quieren hablar, expresar sus miedos, quieren expresar sus enojos por las cosas y los adultos no se los permitimos. Entonces, una parte de esta historia quería mostrar esa separación, esa división que existe a veces entre el mundo de los niños y el mundo de los adultos y cómo tenemos que sentarnos, los adultos, a escuchar lo que necesitan los niños porque a veces tienen miedo. De eso se trata una parte del libro”, detalló la autora.

Otra parte, agregó, pretende asomarse a la vida de Ramón López Velarde, pero invitando a los lectores a formar parte de un juego en torno a la figura del autor de “La Suave Patria”, generando referencias a su poesía, al México de su época, a la pintura zacatecana de Manuel Pastrana y el espiritismo de Francisco Madero, todo esto, basado en la investigación que la autora realizó para escribir este libro.

“Es una historia que está dedicada a todos los que fuimos niños, que son niños y, en la oscuridad de la noche, nos hemos sentido infinitamente solos y hemos sentido que somos como el centro de un universo propio, y que hemos tenido miedo y necesidad de platicar con alguien, pero siempre entiendo que hay algo que vive profundamente en nosotros, que nos enseña, que nos guía a través de la vida y que puede adquirir la forma de un fantasma, un libro, la forma de un dibujo, y puede llevarnos a esta travesía fantástica que nos salva y nos lleva a esta vida adulta con esperanza”.

A la autora la acompañaron en la presentación de su libro y como comentaristas, las pequeñas lectoras Regina Velázquez Contreras y Matilde Salinas Torres, así como el lector Nikolás Peña Macías, quienes destacaron las ilustraciones de la obra, de la que Nikolás dijo, “son una explosión de arte”, mientras que para Matilde, la historia la atrapó y el hecho de que el personaje sea un niño la hizo apreciar sus puntos de vista, a la vez que a Regina le gustó por todos los detalles de la vida de Ramón López Velarde que no conocía.