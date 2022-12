Trasladan a paciente con meningitis a la CDMX

Por: La Jornada •

Una de las pacientes con meningitis micótica internada en el Hospital General 450, fue trasladada al Instituto Nacional de Neurología de la Ciudad de México porque le detectaron un aneurisma, dio a conocer el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal.

Dijo también que hay un caso sospechoso en un niño de 7 años, actualmente internado en el Hospital Materno-Infantil, dependiente de la Secretaría de Salud estatal.

Sobre la mujer adulta que fue trasladada a la capital del país, explicó que mantenía buenas condiciones; pero se le detectó un aneurisma, y decidimos mandarla para allá a fin de que le hagan otro tipo de estudios .

El aneurisma, indicó Esteban Villegas, lo detectaron los especialistas a la hora de hacerle un estudio por la meningitis micótica que cursa.

Ante ello, añadió, se decidió junto con todo el equipo nacional, que fuera la primer paciente enviada a la capital de México para descomprimir un poquito todo el trabajo que tenemos aquí .

Respecto al caso del menor mencionó que tiene algunos síntomas ; y optaron por hospitalizarlo debido a la sospecha de contagio después de que le realizaron unas pruebas de laboratorio. Aunque el líquido salió negativo y la PCR también, estamos dándole seguimiento .

El mandatario estatal aclaró que de acuerdo con los médicos, el comportamiento de la enfermedad es distinto en adultos que en niños.

Villegas Villarreal destacó que hay cinco pacientes en observación y se espera poder enviarlas a su casa la próxima semana si continúan respondiendo bien al tratamiento.

Ahorita tenemos cuatro en terapia intensiva que es lo más complicado, y los especialistas están haciendo todo lo que está en sus manos para tratar de salvar la vida de ellas , indicó.

Orden de aprehensión contra dueños de hospitales

Luego que la fiscalía de Durango obtuvo de un juez una orden de aprehensión contra siete administradores y dueños de los cuatro hospitales privados en los que se han registrado los casos de meningitis vinculados con el hongo Fusarium solani, las autoridades iniciaron colaboración con todas las entidades del país para concretar su detención, informó ayer Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De igual forma, ya está la colaboración por parte de la Fiscalía General de la República e Interpol, por el Instituto Nacional de Migración, quien emitió una alerta migratoria, y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El caso fue presentado en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional como parte del informe semanal Cero Impunidad , en el que se detalló que hasta ese momento se habían reportado 72 casos confirmados y 23 decesos por dicho padecimiento.

Se han realizado diligencias de cateo en 13 domicilios particulares para su búsqueda sin resultados positivos hasta el momento, por lo cual se consideran prófugos de la justicia , agregó el funcionario, a la vez que subrayó que se han embargado 17 bienes para garantizar la reparación del daño a las víctimas.

Sobre ese tema, el gobernador de Durango expresó que fue lamentable porque nadie ha dicho que si son culpables o no, porque deben tener un juicio y ahí (los administradores y dueños) tienen la oportunidad de defenderse: pero bueno, ya solos se hicieron del delito, entonces ya están siendo buscados en todo el país e incluso en otros países .