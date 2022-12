Va FGJ por el panista Von Roehrich; lo acusa de quebranto por $207 millones

Por: La Jornada •

Policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México buscan al diputado local del Partido Acción Nacional, Christian von Roehrich, por el presunto quebranto de 207 millones de pesos al erario. Los recursos le fueron asignados durante su gestión como jefe delegacional de Benito Juárez para trabajos de mantenimiento y demolición de inmuebles afectados por el sismo de septiembre de 2017.

Una parte del dinero que se entregó a la entonces delegación gobernada por el ahora líder de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso capitalino debía ser utilizada en la contratación de maquinaria para la demolición de edificios afectados; otra se destinaría al mantenimiento de inmuebles públicos dañados. Sin embargo, según la investigación de la fiscalía, los recursos fueron asignados a dos empresas fantasmas.

La línea de investigación que llevó a la fiscalía capitalina a descubrir el quebranto, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación de la red corrupción inmobiliaria, fueron los señalamientos directos que hizo Nicias Aridjis, ex director de Obras y Desarrollo Urbano de Benito Juárez, quien se encuentra bajo proceso en arresto domiciliario por enriquecimiento ilícito, presuntamente por la construcción de viviendas de forma ilegal.

De acuerdo con la investigación, tres ex servidores públicos y el ex jefe delegacional están relacionados con empresas que fueron creadas ex profeso para hacer la operación, tomar el dinero, gastarlo y resolver la asignación de recursos en los primeros días de la entrega del dinero. Ante ello, el juez de control otorgó la orden de aprehensión contra Christian von Roehrich por su probable participación en el uso ilegal de atribuciones y facultades, así como asociación delictuosa.

Asimismo, los tres ex servidores públicos de la demarcación vinculados a las empresas fantasmas fueron detenidos por fungir como prestanombres de funcionarios de alto nivel de la hoy alcaldía y se les imputan los mismos delitos que a Von Roehrich.

Ismael N, ex contralor interno, asesor de la entonces jefatura delegacional, director de Recursos Materiales y Servicios Urbanos y director General de Administración, así como José Ramón N y Alejandro N, ex subdirectores de Servicios Generales de la alcaldía, fueron llevados al Reclusorio Norte, donde un juez de control definirá su situación jurídica.

El gobierno de la ciudad ha identificado que el mayor número de los 130 edificios con pisos excedentes irregulares en Benito Juárez se construyeron durante la gestión de Von Roehrich, de 2016 a 2018, al contabilizar 58 inmuebles con 188 niveles de más.