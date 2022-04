Por pérdida de confianza, no se hará efectivo acuerdo para reinstalar a policías rescindidos

Por: CLAUDIA BELMONTES •

El secretario de Seguridad Pública (SSP), Adolfo Marín Marín, aseguró que pese a que se había acordado con la secretaria general de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales, la reinstalación de 7 agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP), no se hará efectivo por supuesta pérdida de confianza, además de que no descartó hacer el uso de la fuerza pública para desalojar a los inconformes de los espacios públicos en caso de que no se levanten los plantones para la inauguración de la 40 edición del Festival Cultural de Zacatecas (FCZ).

«Esta secretaría se mantiene firme en no reinstalar a los policías que por pérdida de confianza fueron retirados de su cargo dentro de la Policía Estatal Preventiva. En el desarrollo de las mesas de diálogo se hizo el ofrecimiento de restituirlos en su cargo siempre y cuando se realice un proceso de investigación en la dirección de Asuntos Internos y los elementos pudieran acreditar sus exámenes de control y confianza, al no aceptar estas condiciones notificó la no reinserción».

Aseguró que el diálogo permanecerá abierto por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y del Gobierno del Estado. Agregó que un ejemplo claro de la disposición que existe por parte de esta dependencia es que ya se realizó el convenio con dos de los siete policías que aceptaron ya su liquidación. Además, se lleva a cabo un proceso de revisión y depuración para evitar que sigan utilizando la corporación quienes violan la ley para sus propios beneficios.

El titular de la Seguridad en el estado comentó que la pérdida de confianza inicial fue que se manifestaron y por ley ellos como funcionarios públicos no lo tienen permitido, porque es considerado contrario a los intereses del Estado y de la SSP, «en lugar de estar presentándose en sus horarios laborales para realizar estas acciones, que interrumpen el acceso y salida de los elementos. Nos tienen secuestradas 20 patrullas, tienen secuestrado todo el armamento».

Por su parte, los elementos que aún continúan en los plantones de la Secretaría de Seguridad Pública, la Legislatura del estado y en la Plaza de Armas aseveran que, no se retirarán de estos lugares hasta no hablar con el gobernador David Monreal Ávila.