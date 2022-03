Ingeniería de Minas y Metalurgia. Breves de la historia 1 (parte 2/2)

Por: Juan Manuel Rivera Juárez • Elva Cabrera Muruato •

Para finales del siglo XX, en el año de 1985 se dio a conocer un programa general de desarrollo de la Escuela de Ingeniería de Minas y Metalurgia. El objetivo del programa era aportar solución a los problemas educativos de la región y el país en el área de ciencias de la tierra, se trazaron objetivos concretos para su desarrollo institucional y acciones para enfrentar los obstáculos que frenaran su crecimiento y el deterioro en la calidad académica.

Los objetivos diseñados para 1985 fueron apoyar en la satisfacción de los requerimientos nacionales y regionales con personal calificado en el área de ciencias de la tierra; fortalecer la escuela con la creación de nuevas licenciaturas y grados de especialización en minería, metalurgia, geología, etc.; cubrir las necesidades de material y equipo para un mejor aprovechamiento de los alumnos; elevar la calidad de la enseñanza con programas de investigación y prácticas en la minería, metalurgia, geología y ecología; mejorar el nivel académico teórico – práctico del personal docente. Buscar la colocación inmediata del egresado en las diferentes ramas de la industria a que están enfocadas las licenciaturas de la escuela; impulsar el museo regional de ciencias de la tierra. Se consideraba que con el cumplimiento de los objetivos se estaría en la misma dinámica de la nueva administración de la UAZ, la que pretendía llevar a la Institución a formar parte de los mejores centros de enseñanza del país.

En este mismo año la Escuela de Minas y Metalurgia participó en el International Symposium on the Role of Rock Mechanics and Civil Works. Víctor Manuel Navarro, catedrático de la escuela participo con las investigaciones que realizó en una de las minas de Baja California, lo que dio pie a que el presidente de la International Society of Rock Mechanics, E. T. Brown, expresara que la mecánica de rocas en México se encontraba en buenas manos. La participación de la comunidad de la escuela en el Symposium contribuyó para que los jóvenes estudiantes apoyaran la creación de nuevas carreras como Geología con especialidad en minas o geohidrología.

La creación de la licenciatura en geología minera o en geohidrología en la UAZ, fue parte de la planeación implementada para propiciar el equilibrio entre la educación superior y las necesidades de la región, así se expresaba en el documento que se presentó ante el Honorable Consejo Universitario (HCU) para su aprobación. Así se atendió una de las exigencias del Plan de Desarrollo Académico que formuló la administración en turno. En el documento generado tanto por investigadores como por los maestros de la Escuela de Minas y Metalurgia, se resaltaba que la licenciatura en geología minera o geohidrología, sumada a las ya existentes en minería y metalurgia, serían un instrumento valioso para los planes de desarrollo del estado de Zacatecas, así como de los estados del norte y noroeste colindantes.

En el mismo documento se reconocían los grandes problemas de carencia y escasez de recursos acuíferos en el norte del país, gravedad que a futuro y con el crecimiento demográfico e industrial podría llegar a ser mayor. Era necesaria la especialización en esa rama a los profesionales de ciencias de la tierra para prever esas contingencias. Con agudeza se expresaban las necesidades de agua, petróleo y minerales. Se partiría de las investigaciones y exploraciones para concluir con la manufactura, diseñando perfectibilidades para la industria metálica básica en la formación y ensamble de máquinas y equipo.

Otro argumento a favor de la carrera en geología minera o geohidrología en la UAZ, tenía que ver con la cantidad de geotécnicos, en México existía un geotécnico por cada mil metros cuadrados, mientras que en los Estados Unidos de Norte América había uno por cada 300 metros cuadrados. Con estos argumentos los encargados de la elaboración del proyecto pretendían que el HCU avalara su creación. Se realizaron las consideraciones pertinentes y finalmente fue aprobada.

Uno de los problemas serios de la minería en México se refería a la explotación de yacimientos subterráneos (en Zacatecas el 95 % del minado se hacía subterráneo) debido fundamentalmente a la carencia de personal calificado en el área y por la utilización de equipo de manufactura extranjera poco apropiado por las características de muchas de las minas en el país, lo que contribuía al poco desarrollo científico y tecnológico de la minería.

Con la finalidad de abatir la problemática en el año de 1987 la Escuela de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la UAZ proyectaba la creación de la Maestría en Minado Subterráneo, para apoyar la autosuficiencia nacional con la preparación de especialistas de elevado nivel para resolver problemas de alto grado técnico. Las perspectivas laborales eran amplias, dado que a nivel nacional un 70% utilizaba la explotación subterránea con serios problemas tecnológicos. Se trabajaba en el proyecto con la intensión de iniciar las actividades a la mayor brevedad posible.

