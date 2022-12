Diputado presenta iniciativa para eliminar entrega de bonos “a la clase burocrática dorada”

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Con el objetivo de “eliminar de tajo la entrega de bonos inmorales” en Zacatecas, ya que es una entidad que no puede darse el lujo de tener una clase burocrática dorada que goce de privilegios que se encuentran fuera del alcance de la mayoría de la población, el diputado local por Morena, Ernesto González Romo, presentó un proyecto de Decreto para adicionar diversos artículos de la Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera del Estado de Zacatecas.

En su exposición de motivos, el morenista recordó que la Cuarta Transformación representa un movimiento político y social que tiene un objetivo principal, el cual es ayudar a los más pobres y extinguir los abusivos privilegios en el gobierno. “La época neoliberal trajo consigo desigualdades muy marcadas, generando que la concentración de la riqueza se quedara en unas pocas manos, mientras millones sufren de una profunda pobreza. Las consecuencias catastróficas heredadas por este modelo económico son muy difíciles ahora de revertir”, dijo.

Por ello, quienes creen el nuevo proyecto de Nación, argumentó, persiguen un firme propósito de generar condiciones de mayor equidad, en las que cada vez existan más y mejores oportunidades para los más desfavorecidos.

De acuerdo con González Romo, los gobiernos que antecedieron a la Cuarta Transformación se caracterizaron por el despilfarro de recursos públicos, pues señaló que se hizo una práctica común la entrega de moches y la exigencia de diezmos.

“En Zacatecas, no podemos olvidar que uno de los gobernadores más corruptos que tuvimos se cobijaba en el nombre de su hermano para exigir a los constructores el respectivo pago del diezmo a cambio de la asignación de obra y a su vez, por medio de su secretario de gobierno, buscaba sobornar legisladores para que le aprobaran un presupuesto a modo. Por fortuna, la Cuarta Transformación ha llegado también a Zacatecas”, aseveró

En su alocución, González Romo recordó que desde diciembre de 2021, en Zacatecas se encuentra vigente la Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera del Estado y sus Municipios, en la que se establece que todos los entes públicos deberán cumplir con la política de austeridad en el ejercicio de los recursos públicos y administrarlos conforme a los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia, control y rendición de cuentas para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Y en este marco normativo, precisó, se establece que los ahorros y economías que se generen derivados de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto, preferentemente en el gasto corriente, deberán destinarse entre otras cosas a generar el desarrollo de la inversión productiva del estado.

“Hemos sido coherentes con el decir y el hacer. En noviembre de 2021 el que suscribe presentó también un punto de acuerdo para eliminar y sancionar a quienes entregaron y recibieron megabonos al interior del congreso local. Se trataba de bonos enormes que carecían de sustento legal alguno y que de forma discrecional se repartían entre los altos mandos de la Legislatura. Ese dispendio ha terminado en el poder legislativo y no debe existir más en ningún ente público”. “Cualquier entrega de bono o estímulo debe tener un sustento en el desempeño del servidor público y no debe quedar a simple criterio de algún funcionario con superioridad jerárquica. Se debe reconocer, en una justa medida, el talento, el desempeño y el buen servicio, pero esto no podrá ser pretexto para el despilfarro y el abuso”, aseveró el impulsor de la iniciativa que busca adicionar los Artículos 69, 73, 75, 80 y 82 de la Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera del Estado de Zacatecas.

Entra las principales propuestas de adiciones, señala que todo ente público deberá contar con un tabulador de puestos, salarios y funciones que establezca con claridad, las jerarquías, funciones, prestaciones, responsabilidades, número de plazas, antigüedad, nombre del trabajador, tipo de contratación y área de adscripción para cada categoría. Dicho tabulador deberá respetar el principio de austeridad garantizando que ningún trabajador reciba mayores prestaciones que su superior jerárquico, salvo que se trate de trabajadores con alta especialización técnica y que a trabajo igual corresponda salario igual.

Asimismo, que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia se entregarán percepciones extraordinarias destinadas a subsidiar el pago de obligaciones fiscales y que queda estrictamente prohibido el pago de estímulos o bonos que no estén sustentados en el cumplimiento de metas claras de productividad o eficiencia de los servidores públicos.

También, plantea que ningún bono, estímulo o prestación adicional podrá ser entregada a criterio de funcionario alguno y en todos los casos se deberá atender a indicadores claros para premiar el desempeño de funcionarios que entreguen resultados destacados en sus áreas de responsabilidad y trabajo.