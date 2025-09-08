Rescatan a 17 mujeres víctimas de trata de personas en Fresnillo

Por: Jaqueline Lares Chávez •

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) informó sobre un amplio operativo desplegado en la zona centro de Fresnillo, en respuesta a denuncias anónimas que alertaron sobre posibles actividades vinculadas con el delito de trata de personas en la modalidad de prostitución. Hasta la última actualización se tiene un registro de 17 mujeres rescatadas y la detención de 16 hombres en operativo.

De acuerdo con la dependencia, durante las primeras horas del pasado sábado, se recibió un reporte ciudadano que llevó a ubicar un hotel en el centro del municipio. Tras solicitar y obtener la orden de cateo correspondiente, agentes de investigación ingresaron al inmueble, donde localizaron y liberaron a varias mujeres víctimas de explotación sexual, además de detener a 10 hombres presuntamente implicados en los hechos.

La Fiscalía precisó que la diligencia judicial se realizó bajo estricto resguardo de las corporaciones que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, con el objetivo de garantizar el control de la situación. Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a atender las recomendaciones de las autoridades y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.

Horas más tarde, la investigación derivó en una segunda acción operativa tras atender otro reporte ciudadano. En esta ocasión, se cateó un segundo hotel, también en la zona centro de Fresnillo, donde nuevamente se detectaron actividades de trata de personas. Como resultado preliminar, se logró la liberación de varias mujeres, entre ellas una de nacionalidad extranjera, y la detención de cinco hombres más.

Con estas dos intervenciones, la FGJEZ informó que suman un total de 17 mujeres rescatadas y 16 hombres detenidos en calidad de probables responsables. La institución reiteró que los avances de las indagatorias se darán a conocer mediante comunicados oficiales conforme se consoliden las investigaciones.

La Fiscalía hizo un llamado a la ciudadanía a fortalecer la cultura de la denuncia, subrayando que esta herramienta resulta esencial para detectar y combatir delitos de alto impacto como la trata de personas, que atentan contra la seguridad y la dignidad de las víctimas.