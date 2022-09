El rescate carretero es una de las metas principales en este sexenio: Obras Públicas

Por: KAREN GARCÍA •

El rescate carretero es una de las metas principales durante este sexenio, explicó Guillermo Carrillo Pasillas, titular de la Secretaría de Obras Públicas y aseguró que en este primer año de gobierno se han implementado otras acciones importantes como la vialidad de la colonia El Orito y la construcción de Casas del Abuelo en distintos municipios.

- Publicidad -

Guillermo Carrillo explicó que la Secretaría de Obras Públicas el año pasado tuvo una inversión de 101 millones de pesos, y que este año la inversión supera los mil 50 millones de pesos destacando que “la diferencia es de más del 900 por ciento de la obra”.

“La prioridad del señor gobernador es el rescate carretero, por lo tanto, estamos trabajando en esto, estamos reconstruyendo todos los caminos de Zacatecas, nuestra meta sexenal es tratar de pavimentar cerca de 4 mil kilómetros en el estado, que son los que están semidestruidos o en malas condiciones”, explicó.

Asimismo, mencionó que otros proyectos importantes en este primer año es la vialidad de la colonia El Orito, que tuvo una inversión cercana de 400 millones de pesos y explicó que “es una vialidad muy importante para lograr la conexión de la sociedad, integrarse con vialidades de primer mundo, donde habrá ciclovías, va a estar semaforizada y habrá parques lineales” y que con esta construcción en El Orito, es un inicio de un circuito vial que se está proyectando.

Por otro lado, el secretario Guillermo Carrillo destacó la construcción de las Casas del Abuelo en algunos de los municipios de estado como en Jerez y próximamente en Apozol.

“Son casas para nuestros adultos mayores para tratar de darles una vida digna, van a tener habitaciones por ejemplo en Apozol, que es un área donde siempre hace calor, pues van a tener su aire acondicionado”, mencionó.

Agregó que en la pasada administración el uso de la maquinaria era escasa, lo que causó pérdidas económicas y que faltó atención para las principales vialidades del estado.

“Como la secretaría es más de ejecutar obras, tenemos alrededor de 100 máquinas, cualquier máquina en la iniciativa privada que está parada por falta de uso, es una pérdida económica, si hay 100 máquinas paradas pudiéndolas haber utilizado en todo el estado, con todos los municipios. Creo que fue falta de voluntad de poner a trabajar nuestra secretaría, la gente tiene ganas de trabajar”, explicó.

Destacó que en este primer año se han intervenido los bulevares, en los puentes que estaban dañados desde administraciones pasadas y que se están resolviendo problemas en carreteras y caminos de todo el estado.

Con respecto a los “moches” que hubo en esta dependencia en la administración anterior, Guillermo Carrillo mencionó que las dependencias encargadas harán lo posible por hacer justicia y dijo que “en nuestra secretaría eso no va a haber, al menos de mi parte, si yo me entero que alguien de mis trabajadores hace eso, lo daremos de baja de inmediato, esa no es nuestra intención”.

Finalmente, recalcó que la meta principal es recuperar las carreteras y caminos del estado, así como cambiar la imagen del gobierno.

“Nuestra meta principal es recuperar todos nuestros caminos, en los seis años, 4 mil kilómetros se dicen fácil, pero es muchísimo recurso. El gobernador tiene muy buenas relaciones en la Ciudad de México con el señor presidente y yo creo que lo vamos a lograr. Si nosotros estamos aquí es para cambiar la imagen de gobierno, para que se vea que, si se pueden hacer las cosas, que, si se puede trabajar y mejorar”, mencionó.

Además, invitó a la ciudadanía a reportar ante la dependencia cualquier irregularidad en las vialidades, ya que se está implementando un programa de baches en la zona conurbada de Guadalupe y Zacatecas.

“Tengan paciencia, tenemos muchas solicitudes que estamos programando para llevarlas a cabo y darles una solución final, vamos a programar y vamos a llegar hasta sus caminos”, puntualizó.