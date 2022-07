La estrategia de seguridad no cambia y no pactamos con delincuentes: Rosa Icela Rodríguez

Por: SUSANA ZACARÍAS •

Durante su visita a Fresnillo, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, descartó un posible cambio dentro de la estrategia de seguridad y también negó que se vaya a pactar con los delincuentes como una posible solución para lograr la paz para el territorio zacatecano.

En conferencia de prensa, la funcionaria federal negó un posible cambio tal y como recientemente lo había sugerido el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló; tajante fue al mencionar que un cambio de estrategia no se realizará porque hay baja en la incidencia delictiva como robo de vehículos, secuestro y otro tipo de delitos de índole federal y reiteró que no se cambiará la manera de actuar.

Lo que dejó como posibilidad fue difundir de mejor manera los resultados que se obtienen dentro de la estrategia e incluso no descartó llevar a cabo algún diálogo con el obispo sobre los adelantos de las investigaciones que a él le interesan.

De igual manera, negó que el Gobierno Federal logre pactar con criminales, en ese sentido, fue tajante al referir que de ninguna manera y bajo ningún motivo se efectuarán pactos con mafiosos o compromisos con delincuentes y recalcó que el gobierno puede atender y escuchar con respeto las opiniones de todos los ciudadanos y de los líderes de opinión, pero ante una expresión de esa magnitud dijo no a compromisos con mafiosos.

Durante la conformación de la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez Velázquez hizo alusión a la frase del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de “abrazos no balazos, pero no estamos cruzados de brazos” y al ser cuestionada por su uso explicó que no es una ocurrencia, es seguir el plan nacional, pero descartó que se vaya a llegar y arrasar con los pueblos donde hay presencia criminal y mencionó que irán por los objetivos prioritarios con inteligencia.

La funcionaria explicó que Fresnillo forma parte de los 50 municipios prioritarios donde la incidencia delictiva ha bajado en 33 de estos sitios, sobre todo en los delitos como el homicidio doloso, reconoció que en 17 localidades falta más esfuerzo, pero no es el caso de El Mineral donde ha presentado a la baja en delitos en general y en particular en el homicidio y por ello se comprometió a trabajar para disminuir la percepción de inseguridad.

Agregó que el Gobierno Federal reforzó la presencia de la Guardia Nacional en el estado de Zacatecas y para fortalecer las labores de seguridad.

Al encabezar el Consejo Estatal de Seguridad Pública en esa entidad, junto con el gobernador David Monreal Ávila; y el presidente de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, la funcionaria anunció que “los nuevos efectivos estarán en las calles patrullando y robusteciendo la seguridad de los zacatecanos, en coordinación con las fuerzas armadas federales y de seguridad estatal”.

“También el año pasado, el Gabinete de Seguridad Nacional instrumentó la operación Zacatecas II, donde participan los tres órdenes de gobierno”, señaló la titular de la SSPC.

Precisó que actualmente existe un despliegue de 4 mil 799 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, distribuidos en las regiones centro, norte y sur del estado; además de la construcción de 13 cuarteles de la Guardia Nacional que no se tenían en 2019.

Dijo que para este año se tienen considerados nueve cuarteles más, cuatro están en proceso y cinco en planeación y se reforzaron con elementos de la Guardia Nacional los nueve municipios que no cuentan con policías: Apulco, Loreto, Monte Escobedo, Cuauhtémoc, Mazapil, Tepetongo, Villa García, Villa Hidalgo y Melchor Ocampo.

“Asimismo, se establecieron puntos de revisión militar en las vías de comunicación que llevan hacia los estados vecinos como una forma de blindar la zona limítrofe del estado.

Resaltó que “las acciones implementadas han dado resultados en los primeros cinco meses de este año, pues el homicidio doloso disminuyó 15.5 por ciento; el secuestro bajó 30; el robo a casa habitación cayó 1.4; el robo a transportista disminuyó 50 por ciento, así como la violencia familiar en 12 por ciento”.

Regularización de vehículos

La colaboración entre los gobiernos de México y Zacatecas ha logrado garantizar la certeza jurídica y el bienestar para más de 20 mil propietarios de vehículos de procedencia extranjera, quienes ahora cuentan con su registro nacional.

Lo anterior lo informaron el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, durante el recorrido por el módulo de registro de vehículos de procedencia extranjera ubicado en la cabecera municipal de Fresnillo, con el fin de verificar los avances en la materia.

“Son casi 20 años del último decreto que existía en nuestro país para la regularización de vehículos de procedencia extranjera. El antecedente obedece a un asunto de justicia, por los atropellos que padecían campesinos ante la ilegalidad de sus vehículos”, dijo el mandatario.

Por su parte, la secretaria de Seguridad del Gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez, destacó que con este tipo de programas se da certeza jurídica sobre la unidad móvil que las personas tienen, las cuales ahora son identificables a través de los 180 arcos del Registro Público Vehicular (Repuve) que existen en Zacatecas.

Con los más de 20 mil vehículos regularizados en los 11 módulos de registro vehicular de Zacatecas, hoy se tiene un avance de 37 por ciento en el cumplimiento de la meta estatal, siendo este un factor esencial para inhibir el delito y, por el contrario, brindar seguridad y bienestar a las personas, coincidieron el Gobernador y la funcionaria federal.