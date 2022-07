Exigen 15 ex gobernadores del PRI que renuncie ‘Alito’ a dirigencia nacional

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

El ex gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, junto con otros 14 ex mandatarios de extracción priísta se manifestaron “profundamente preocupados” por lo que está sucediendo en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con respecto a las distintas polémicas en las que se ha visto envuelto el actual dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, por lo que consideraron que es tiempo de una “pronta renovación de la dirigencia actual” por el bien de dicho instituto político.

“El PRI, no obstante errores y faltas de algunos de sus miembros, ha contribuido a lo largo de su historia a crear instituciones sólidas, a impulsar políticas sociales, a generar progreso y lograr avances que han permitido el fortalecimiento del Estado de Derecho, el perfeccionamiento de nuestra vida democrática y la armonía y paz social entre los mexicanos” se lee en el documento.

Sin embargo, señalan que los resultados de las elecciones de estos últimos años en los que han perdido 19 gubernaturas y además posiciones importantes de representación popular en los niveles federales y locales, obligan a hacer un alto en el camino para realizar un examen a fondo del rol y la misión que el partido y su diligencia deben desempeñar en este momento.

“Antes el partido contaba con amplia presencia en el territorio nacional y con los liderazgos de sus gobernantes, ahora que han cambiado las circunstancias, la dirigencia nacional está más obligada que nunca ejercer una dirección abierta, democrática, transparente e incluyente, que coloca el interés superior del partido por encima de personas o grupos y que genere amplios consensos a dentro y fuera de nuestra organización”, se lee en la carta.

Los desplegados y pronunciamientos públicos de distintos grupos y corrientes internas del partido, la información negativa que ha circulado ampliamente en redes, los crecientes comentarios críticos de editorialistas y de medios de comunicación, son temas que deben considerarse seriamente para evaluar sus impactos en la opinión pública de los electores y en los demás integrantes de la alianza opositora, argumentan además los firmantes.

Asimismo, aseguran que le han dado seguimiento a los llamados al diálogo con la dirigencia del partido y a los exhortos que han realizado un grupo de ex dirigentes nacionales y ex gobernadores como Manlio Fabio Beltrones, César Camacho, Pedro Joaquín Codwell, Roberto Madrazo, Claudia Ruiz Massieu, Roque Villanueva, así como Miguel Ángel Osorio Chong en su calidad de coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, quienes han planteado la renovación anticipada de la dirigencia y la necesidad de convocar en el corto plazo los órganos de gobierno y a la militancia para analizar la situación “crítica”, así como definir nuevas acciones y sumar consensos que generen la unidad interna.

“En consecuencia, lamentamos la decisión de la dirigencia nacional de rechazar y diferir el diálogo que se había acordado previamente y expresamos nuestra solidaridad con el grupo de ex presidentes y de dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional que con la intención de aportar su experiencia y conocimiento para contribuir a enfrentar la grave crisis por la que atraviesa el partido, ha realizado planteamientos que no deben ignorarse”.

En lo particular, especifican al final de la carta, consideran que hay que escuchar y sin dilación dar una respuesta objetiva a sus planteamientos, pues están convencidos, por el bien del partido, que es tiempo de renovar una pronta renovación de la dirigencia actual, de convocar a una revisión a fondo de los documentos básicos, de contar con una nueva narrativa de proyecto alternativo de país y de replantear estrategias que permitan fortalecer la capacidad para competir con éxito en los próximos procesos electorales.

La carta fue firmada por las ex gobernadoras y gobernadores Jesús Aguilar Padilla, de Sinaloa; Fernando Baeza Meléndez, de Chihuahua; Miguel Borge Martín, de Quintana Roo; Benjamín Reyes Retana, de Nuevo León; Armando López Nogales, de Sonora; Enrique Martínez y Martínez, de Coahuila; Patricio Martínez García, de Chihuahua; Marco Mena Rodríguez, de Tlaxcala; Guillermo Mercado Romero, de Baja California Sur.

Asimismo, Rogelio Montemayor Seguy, de Coahuila; José Natividad González, de Nuevo León; Rigoberto Ochoa Zaragoza, de Nayarit; Samuel Ocaña García, de Sonora; José Reyes Baeza, de Chihuahua y Alejandro Tello Cristerna, de Zacatecas.

En entrevista para el noticiero Enfoque, el ex mandatario estatal, Tello Cristerna, señaló que no es nada extraordinario que un grupo esté pidiendo diálogo, porque el partido en los dos últimos años ha venido con “una serie de descalabros grandes” y, por ende, es natural que la militancia solicite eso.

“Yo fui parte de los gobernadores que apoyaron a Alejandro Moreno y le tengo reconocimiento y aprecio, pero también entiendo que el partido está viviendo un momento difícil y por qué no hacer un alto en el camino, reflexionar y buscar soluciones”, refirió Tello Cristerna, quien reconoció además que hasta ayer no había respuesta por parte de Moreno Cárdenas ni de su equipo.

“Conozco a ‘Alito’, es alguien sensible, que entiende los momentos difíciles que está pasando el partido. No estoy culpando a una sola persona ni a un solo equipo, creo que todos somos la solución y por eso un grupo importante decidimos hacer un llamado al diálogo y veamos en qué estamos fallando porque de lo contrario, no vamos a ser una alternativa real”, señaló el ex gobernador.