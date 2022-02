El mundo desde una calle. La Avenida Hidalgo de la ciudad de Zacatecas y la modernización de la casa de élite porfiriana, de Inés del Rocío Gaytán Ortiz

Por: Miguel Ángel De Ávila González •

Para quienes nacimos en la década de los cincuenta, la ciudad Zacatecas era una pequeña urbe de no más de 32 mil habitantes. Empobrecida a más no poder, conservaba las huellas de la destrucción sufrida hacía unas cuantas décadas; los años posteriores a la toma de la ciudad por las huestes villistas no habían sido suficientes para reconstruirla. Es del dominio público que los alemanes tardaron menos en reconstruir su devastado país que los zacatecanos en restaurar el viejo palacio federal. Nacimos y crecimos entre tapias.

En la década de los cincuenta algunas calles de Zacatecas conservaban su antiguo empedrado, salvo “la avenida” -como llamábamos por costumbre a la avenida Hidalgo-, entonces la única pavimentada y que de un modo u otro ha sido muy importante en nuestro imaginario cotidiano y determinante para nuestro desarrollo.

Se expone a continuación la investigación que abordó el proceso vivido en la ciudad de Zacatecas y que la condujo a experimentar entre 1877 y 1911, periodo en que Porfirio Díaz estuvo en el poder, múltiples avances en el ámbito urbano, como la llegada de nueva infraestructura y equipamiento. En este transitar, se hicieron esfuerzos para moldear el comportamiento de la población citadina, para volverlo más racional e higiénico, asunto indispensable dadas las malas costumbres que le caracterizaban, empleando recursos preparados por el régimen, como los códigos de moral y urbanidad.

La élite de la ciudad, siguiendo las modas occidentales, leía manuales de buenas costumbres, muy comunes a la época, libros preparados para moldear las formas de ser del individuo y volverlo más dócil y educable, más urbano. Este grupo social, fungió en el periodo como líder de las transformaciones que experimentó la ciudad; fue el puente entre ella y el mundo.

Los cambios mencionados son característicos del proceso de modernización, hilo conductor de este trabajo. El propósito final fue descubrir las mutaciones que la suma de estos aconteceres, provocaron en un tipo de espacio, la casa, eligiéndose para el estudio, la de la élite, ya que este grupo social suele dejar huella en los espacios que habita al considerarlos como extensión del cuerpo y proyección de su estatus.

Los inmuebles estudiados se localizaron en la avenida Hidalgo, elegida por su importancia en el periodo, siendo el eje donde se desarrolló el comercio suntuoso y nuevo equipamiento como hoteles, cantinas, billares, salas de patinaje, un cine, restaurantes y cafés.

Asimismo, Inés del Rocío Gaytán Ortiz, la autora de El mundo desde una calle. La Avenida Hidalgo de la ciudad de Zacatecas y la modernización de la casa de élite porfiriana, detalla la modernización arquitectónica gestada en estas casas, la cual incluyó cambios comandados por profesionales foráneos, conocedores de las novedades en materiales, técnicas y modas edificatorias que trajeron consigo y compartieron con quienes, por tradición, construían en la ciudad, lográndose un resultado único y característico del lugar.

Cada gobernante del periodo fue aportando su mejor esfuerzo para mejorar el entorno; Jesús Aréchiga consiguió introducir la luz eléctrica; luego llegó el ferrocarril que fue recibido por Trinidad García de la Cadena, quien organizó una fiesta para celebrar el arribo que duró tres días. Se introdujo el tranvía que comunicaba el centro de Zacatecas con la vía del Ferrocarril Central. Con la secularización de los bienes del clero se construyó el primer cementerio del Refugio; luego vendrían los panteones de Herrera y La Purísima.

Somos herederos del embovedado del Arroyo de la Plata, de la Catedral, del mercado Jesús González Ortega, del Teatro Fernando Calderón y del Portal de Rosales; no son poca cosa, nos sentimos orgullosos de este legado.

El libro de la doctora Inés del Rocío Gaytán Ortiz está escrito con una sensibilidad exquisita y profusamente documentado. Después de leerlo quienes transitamos cotidianamente por esta calle jamás podremos verla de la misma manera. Nos parece ahora más entrañablemente querida. Y verdaderamente ahora sí la disfrutamos.

Inés del Rocío Gaytán Ortiz, El mundo desde una calle. La Avenida Hidalgo de la ciudad de Zacatecas y la modernización de la casa de élite porfiriana, Texere Editores, Zacatecas, México, 2018.

