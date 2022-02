Ricardo Miranda escribe una biografía intelectual de Manuel M. Ponce

Por: MARCOS DANIEL AGUILAR •

El maestro Ricardo Miranda publicó una de las biografías más completas que se han escrito en torno al compositor mexicano Manuel M. Ponce. Este libro titulado con el nombre del compositor nacido en Zacatecas en 1882, es una extensa semblanza basada en una investigación que editorial Akal le solicitó al maestro Miranda, quien es musicólogo y pianista titular del Centro Nacional de Investigación Musical. Sobre el libro Manuel M. Ponce charlamos con Ricardo Miranda.

Marcos Daniel Aguilar: ¿Cómo se diferencia esta biografía de Manuel M. Ponce al resto de los estudios que existen en torno al compositor mexicano?

Ricardo Miranda: Este libro surge por una invitación de editorial Akal. Yo acepté porque la colección de esta editorial es una de las mejores colecciones que hay sobre música en lengua española. Y esta biografía se diferencia de otros libros parecidos porque la parte sustancial de este está dedicada al estudio de la música de Ponce: es un estudio técnico, crítico y para un músico como yo es una verdadera epifanía, ya que he podido poner más de 50 ejemplos musicales, casi todos los ejemplos que he querido. Desde mi punto de vista el principal problema de los estudios sobre la biografía de Manuel M. Ponce ha sido que son muy superficiales, donde solo hay anécdotas en torno a su vida, lo cual me parece intrascendente pues hace una sombra innecesaria que estorba sobre lo importante que es la música.

MDA: Se puede conocer la vida de Ponce a través de sus composiciones, ¿cómo fue este trabajo exhaustivo para lograr conformar esta obra?

RM: Ya llevo muchos años de investigar a Ponce. Yo escribí un primer libro sobre él en el año de 1998, en el momento en que se fundó el Centro Nacional de las Artes. Para ese libro visité todavía lo que era el archivo de Ponce, que estaba en su casa en la calle de La Acordada en la Ciudad de México, ahí me recibió el maestro Carlos Vázquez que tenía en custodia el archivo. Después de eso el archivo de Ponce se partió en dos grandes secciones: uno fue albergado en la UNAM en la Facultad de Música y ahí pude trabajar con toda amplitud. Y la otra parte del archivo de Ponce acabó en el Archivo General del Estado de Zacatecas, también allá fui a trabajar; entre esos dos archivos elaboré un panorama documental y eso se puede notar en mi libro, por ejemplo, yo cito la correspondencia de Ponce con muchas personalidades notables, como las cartas de Joaquín Rodrigo, de Manuel de Falla; y en estas cartas podemos vislumbrar la estatura real de Ponce, la importancia que tuvo en aquellos años, ya que él llegó a aglutinar y ser el centro de los autores latinoamericanos.

MDA: Se trata de una historia en donde se evidencia las redes intelectuales del compositor mexicano, cuéntanos sobre esta idea de biografía intelectual.

RM: Yo al querer escribir la biografía de Ponce he querido evitar los lugares comunes, entonces al pretender hacer una biografía intelectual sobre este personaje fue bastante sencillo porque Ponce estuvo rodeado de los más notables artistas de su tiempo; desde que vino a la Ciudad de México, justo antes del inicio de la Revolución y hasta que se va a París siempre tuvo el buen tino de ser colega de los músicos, pero tuvo el mejor tino de ser amigo de los escritores, y esa es una diferencia importante. Se vuelve amigo de Luis G. Urbina, de Carlos González Peña, de Alfonso Reyes, de Enrique González Martínez, de Julio Torri, y en general de los que estaban en torno a la revista México Moderno. Esto le dio a Ponce una mayor proyección, además hay que recordar que escribió en El Universal, por lo que estaba en contacto con los intelectuales de su tiempo, y estos escritores fueron dejando testimonios sobre la actividad musical de Manuel M. Ponce.

MDA: Ponce parece estar entre el porfiriato y en el tránsito hacia la posrevolución, ¿cómo fue ese camino?

RM: A Ponce le toca vivir épocas muy contrastantes en el país, le toca vivir vaivenes, yo cuento en el libro sobre su mala incursión en Nueva York; primero está en Cuba y quiere ir a la gran ciudad pensando que tendría éxito y pues no fue así, en parte por la invasión de Columbus por parte de Villa, pero sobre todo porque Ponce no estaba acorde a las propuestas musicales que exigía Nueva York en aquellos años. Pero ya a su regreso de París a México, en la década de 1930, ya le toca otro momento y una relación estrecha con los medios de comunicación, con la radio; ya no escribe en el periódico, pero ahora toca en los programas de radio, de ahí viene su decepción con la música de moda de aquel entonces, como la de Agustín Lara, cuyas composiciones le resultaban desafortunadas. Para Ponce el choque con el cambio tecnológico fue muy fuerte, porque también hubo un cambio en el consumo y tuvo que adaptarse, así es que escribe boleros, que por cierto son hermosos. Porque él dijo que hay que hacer música popular, pero él quería hacerla de calidad. Al final de cuentas esto refleja toda la movilidad que tuvo en su vida, de un país a otro, de un continente a otro y yo he tratado de entender esto a través de su música.

MDA: ¿Podrías contarnos sobre esta faceta del Ponce como crítico de musical y editor de revistas?

RM: Ponce corrió el lápiz a lo largo de su vida. Lo hizo en Cuba, cuando se tuvo que exiliar durante el gobierno de Victoriano Huerta, para ganarse algún dinero, pero cuando regresa a México comienza a hacer crítica para los periódicos, y luego desde 1919 hace la Revista Musical de México, la primera de tres revistas que funda. Esa es una tarea que nunca lo dejó, siempre escribió y publicó sus textos. Hay que recordar que también editó la Gaceta Musical, esto lo hizo en París en 1928, y esta es la más quijotesca de sus empresas editoriales, pues logró editar una revista en español, musical y en París. Ahí lo apoyaron Adolfo Salazar, Mariano Brull y Alejo Carpentier, entre muchos más. Por último, en 1936, recibe el encargo de hacer la revista para el Conservatorio Nacional, que se llamó Cultura Musical, y es ahí donde se fraguaron algunas polémicas que marcaron la historia de la música en México, una de ellas es la polémica entre Silvestre Revueltas y Carlos Chávez, y eso terminará en un distanciamiento entre Chávez y Ponce.

“La música del compositor mexicano Manuel María Ponce (1882-1948) constituye una de las voces más reconocidas y significativas de la música americana del siglo XX. Autor de un catálogo amplio en géneros y estilos, su música transita desde sus famosos arreglos de canciones mexicanas hasta algunas de las obras de cámara y sinfónicas más importantes del repertorio del pasado siglo. Ampliamente conocido por sus páginas para guitarra –que fueran alentadas por Andrés Segovia–, por su canción Estrellita –que Jascha Heifetz convirtió en un encore de rigueur para los violinistas de todo el mundo– y por una brillante producción para piano, su obra esconde, sin embargo, mayores tesoros y partituras por descubrir.

El presente libro se propone poner al día la biografía de su autor mediante la revisión exhaustiva de su correspondencia personal –en su mayor parte inédita–, revisar en forma global la importante labor de Ponce como editor y crítico –tras la compilación de los más de cien artículos que publicó a lo largo de su vida, amén de una colección de casi quinientos recortes periodísticos–, así como ofrecer a los lectores una visión general, informada y analítica de su producción, con especial atención a sus obras más importantes. Con todo ello el autor propone una nueva visión de este importante músico, tanto de su vida y logros artísticos como del amplio y revelador conjunto de su creación”.

