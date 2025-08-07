Gobierno de Zacatecas y Loretto School impulsan actividades para el desarrollo emocional de la niñez

Por: La Jornada Zacatecas •

Alumnas de la Academia de Modelaje y Formación de Reinas de Belleza “Loretto School” participaron en el proyecto de responsabilidad social “Soy Importante”, una iniciativa liderada por Carolina Tovar, egresada y Top Model de la academia.

La actividad se llevó a cabo en la Casa Cuna “Plácido Domingo”, donde niñas y niños fueron los protagonistas del encuentro. Pintaron un “Árbol de talentos y fortalezas”, una dinámica especialmente diseñada para fomentar la autoestima, reconocer sus virtudes y cultivar pensamientos positivos.

Guiando estuvieron presentes el Director de Loretto, Felipe Alvarado; la psicóloga Michelle Ortiz Rojas; la maestra Rosalva Vargas y la modelo y exalumna Daniela Zapata.