Celebran segunda reunión de trabajo entre autoridades de la UAZ y la SEP

Por: La Jornada Zacatecas •

El día de hoy nuevamente autoridades universitarias y de la Secretaría de Educación Pública sostuvieron una reunión de trabajo, la comitiva de la UAZ estuvo encabezada por el rector Armando Flores de la Torre y el rector electo Ángel Román Gutiérrez, también acudieron el secretario administrativo, Agustín Serna Aguilera y el coordinador de Contraloría Interna, Noé Rivas Santoyo.

Los cuales fueron recibidos por el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, por el director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI) Carlos Iván Moreno Arellano y el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis González Placencia.

En dicha reunión se mostró el análisis de la situación actual de la institución y su impacto a nivel estatal y nacional; en donde las autoridades educativas federales mostraron una gran sensibilidad por la situación que guarda la Máxima Casa de Estudios de los zacatecanos y el avance que ha tenido, no sin reconocer que hay tareas pendientes por desarrollar ante un escenario económico complejo.