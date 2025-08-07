Celebra ISSSTE Zacatecas clausura del servicio social

Por: La Jornada Zacatecas •

El Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Zacatecas celebró la clausura del servicio social de estudiantes de las licenciaturas en Enfermería, Nutrición, Fisioterapia, Psicología, Salud Pública y Químico Farmacéutico Biólogo, por lo que dio cierre a una etapa clave de la formación profesional

Este hospital es reflejo de la visión institucional que promueve el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, al fortalecer la red hospitalaria no solo como espacios de atención, sino también como núcleos de aprendizaje, investigación y formación humana.

Durante el acto se reconoció a estudiantes, como Danna Maritza Paloma Benites Belmontes, Abraham Joel Domínguez Medina, Briana Montelongo Villa y Desiré Guadalupe Vázquez Riestra, quienes culminaron su servicio social en la licenciatura en Enfermería; a Óscar Dávila Palomo, Alma Susana de la Torre Sotelo, Jorge Daniel Dionicio Luna, Erick David Juárez Pérez, Christian Arath López Sánchez y Jesús Fernando Roldán González, de Fisioterapia; así como a María José Alonso Correa, Yosseline Castrejón Barrios, Sofía Gamboa Araiza, Juventino Elihel Hernández Balderas, Mahetsi Perea Villela y Paola Sánchez Dueñas, de Psicología.

También se despidió a Sybil Steysy Castañeda García y Kimberly Osiris Ibarra Esparza, de Salud Pública; a Beatriz Arlette Ávila Mendoza, Paloma del Río Enríquez Chávez, Gissel Flores de Lira, Estrella Gómez Sánchez, Mónica Lucero Ortiz Carlos y Yovana Jasmín Salcedo Román, de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo; y a Juan José Luanzo Rodríguez, Georgia Aideé Ramírez García, Sandra Cecilia Herrera Rincón, Lizbeth Alejandra Acuña García y América Daniela Alonso Esquivel, quienes concluyeron su servicio social en la licenciatura en Nutrición.

El evento contó con la asistencia de autoridades del hospital, como Elisa Torres Hernández, coordinadora de Enseñanza e Investigación en Enfermería; Sandra Díaz de León, subdirectora administrativa; Tomasa Jara Ruíz, psicóloga de la Clínica Hospital del ISSSTE en Zacatecas; y Alejandra Abasolo López, jefa de Enfermeras, quien dirigió unas palabras para motivar a las y los egresados.

“Cada paso que dieron aquí, cada paciente al que asistieron, cada día en uniforme, fue una oportunidad para entender que la salud es más que una carrera: es una responsabilidad enorme que se asume con la mente, pero también con el corazón”, expresó.

El ISSSTE Zacatecas reitera su vocación como hospital escuela, donde no solo se cura, sino también se enseña y se transforma. Esta generación que hoy egresa representa el futuro de la salud en México y el reflejo de una institución que apuesta por la preparación, el compromiso y el servicio.