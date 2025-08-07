Arranca el Festival Cultural y Artístico de Guadalupe con presentación de Río Roma

Por: Jaqueline Lares Chávez •

Bajo el cielo despejado del Jardín Juárez y con un aire cargado de emoción, dio inicio el Festival Cultural y Artístico de Guadalupe 2025, con una noche estelar marcada por el romanticismo y la calidez del dúo pop mexicano Río Roma, quienes hicieron vibrar el escenario Cesantoni y los corazones de miles de asistentes.

- Publicidad -

Autoridades estatales y municipales coincidieron en destacar la grandeza del festival, agradecieron la presencia de las familias guadalupenses y visitantes, y subrayaron la calidez y calidad del evento.

Pero la magia no tardó en apoderarse del ambiente. Apenas comenzaron a sonar los primeros acordes de “Caminar de tu mano”, los gritos del público se fundieron en un coro unísono que confirmó lo que ya se sentía desde el arranque: sería una noche inolvidable.

En conferencia de prensa previa al show, los hermanos Luis Ortega Castro y Raúl Ortega Castro compartieron su entusiasmo el arranque de su nueva gira el 30 de agosto, titulada «Bendito Desamor». Aunque el tour arranca oficialmente a fin de mes, ya están probando en vivo algunos de los temas nuevos. Reconocieron que, aunque se ensaye en casa o en estudio, nada se compara con probar las canciones frente al público, sentir su vibra, ajustar sobre la marcha. “No hay nada como probarlo con la gente, sentir la vibra” agregaron.

Mencionaron que entre las canciones más pedidas siguen siendo “Persona favorita”, “Me cambiaste la vida”, “Todavía no te olvido”, “Caminar de tu mano” y muchas más. Tratan de equilibrar el repertorio para que ningún falte.

Al hablar sobre su motivación para seguir escribiendo sobre el amor en un mundo que parece emocionalmente desconectado, reflexionaron que el amor se transforma con el paso de los años, y también la manera de escribir sobre él. Las canciones, dijeron, siempre han sido pensadas para una persona, no para el espectáculo o la radio. Hoy sienten una responsabilidad extra de seguir promoviendo el romanticismo, ese que aprendieron al hablarle bonito a la mujer, a conquistar con palabras.

Reconocen que las nuevas generaciones viven el amor de forma distinta, más efímera, y que por eso es importante seguir haciendo canciones que conecten con lo profundo. Recordaron también que el maestro Armando Manzanero una vez les pidió que nunca dejaran el género que defienden, y ellos lo han cumplido. “Es nuestro sueño, y la gente nos lo agradece en los aeropuertos, en las calles”.

Sobre el video de “Todavía no te olvido”, grabado en Zacatecas, comentaron que es una de sus producciones más queridas y con más vistas en YouTube, superando los 300 millones. No descartan regresar para grabar otro tema en tierras zacatecanas, pues se sintieron siempre bienvenidos y respaldados por la gente. “Invítenos y grabamos”, dijeron con entusiasmo. Además, adelantaron que pronto habrá una nueva sorpresa relacionada con esa canción.

Al despedirse, invitaron a descubrir su nuevo disco y seguir apostando por la música que habla de sentimientos. “Hace falta romanticismo en este mundo que está un poco todo al revés. Gracias y buenas noches”.

Ya en el escenario, Río Roma entregó el alma. El repertorio fue una montaña rusa de emociones: desde momentos íntimos con “Tú me gustas” o “Caminar de tu mano”, hasta estallidos de energía con “Eres la persona correcta en el momento equivocado”. El público no paró de cantar, grabar, llorar o abrazarse. Cada canción parecía tener una historia propia en la vida de quienes la coreaban.

Uno de los momentos más entrañables ocurrió cuando invitaron al escenario a una fan especial, a quien entregaron un obsequio en un gesto espontáneo y sincero, dejando lágrimas y sonrisas entre los asistentes. Incluso pusieron saltar a todo el público con su entrañable canción “Mi persona favorita”.

“La hemos pasado de maravilla, gracias Guadalupe”, dijeron al despedirse, visiblemente conmovidos por la respuesta del público.

Con esta velada, el Festival Cultural y Artístico de Guadalupe 2025 dio un inicio emotivo y poderoso. Un arranque que dejó claro que, al menos por una noche, el romanticismo sigue vivo y se canta a todo pulmón bajo las estrellas zacatecanas.