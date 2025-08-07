Revelan programa oficial del Festival de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial

Por: Jaqueline Lares Chávez •

Del 15 al 17 de agosto, la capital zacatecana será sede de un evento cultural, turístico y académico de talla internacional, con la participación de 14 ciudades patrimonio, 30 municipios del estado, y una nutrida delegación de países invitados. Aparte el estado de Aguascalientes será el invitado especial.

A 10 días del arranque del Festival de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, autoridades municipales presentaron el programa oficial del evento, que reunirá durante tres días una oferta cultural sin precedentes en la capital del estado.

El anuncio fue encabezado por el presidente municipal, Miguel Ángel Varela Pinedo, quien destacó la confirmación de más de 2,500 visitantes registrados, así como la asistencia de representaciones diplomáticas de países como Japón, Portugal, España, Pakistán, además de autoridades de la ONU y la Unesco.

El festival, que se llevará a cabo del 15 al 17 de agosto, contará con más de 250 actividades distribuidas en plazas públicas, teatros, museos y espacios abiertos del centro histórico. Se espera una afluencia total de entre cinco y seis mil personas, con una derrama económica significativa para el comercio y el sector turístico local.

“Con una inversión modesta de 3 millones de pesos, estamos logrando un evento de talla internacional”, señaló Varela, quien aclaró que el presupuesto incluye logística, hospedajes, alimentación, escenarios y otras necesidades operativas.

Zacatecas recibirá a representantes de las 14 ciudades patrimonio de México, así como a delegaciones culturales de casi 30 municipios del estado, incluyendo Fresnillo, Jerez, Jalpa, Villanueva, Tabasco etc. Además, participarán delegaciones diplomáticas de al menos una decena de países, con exposiciones, ciclos de cine y foros académicos.

El evento contará con la presencia de invitados especiales como la alcaldesa de Cuauhtémoc, Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, y representantes de Texas. A nivel artístico, destacan las presentaciones de la Orquesta Sinfónica del Estado de Aguascalientes, el Mariachi de la Guardia Nacional y la presencia de la reconocida Rebeca de Alba.

El programa artístico se desplegará en escenarios como Plaza de Armas, Jardín Juárez, Teatro Fernando Calderón, y otras plazas emblemáticas. Con actividades que irán desde las 10:00 hasta las 23:00 horas, el público podrá disfrutar de música, danza, teatro y folklore provenientes de las diferentes ciudades patrimonio y municipios participantes.

En el plano académico, el Festival de Ciudades Patrimonio contempla un total de cinco conferencias, seis foros y presentaciones de libros, con 38 ponentes nacionales e internacionales, entre ellos embajadores y expertos en patrimonio cultural.

También se montarán 19 exposiciones culturales y fotográficas. Dentro del programa del Ciclo de Cine, el Festival también ofrecerá un espacio dedicado al séptimo arte, con la proyección de un total de 12 películas de gran calidad. Ocho de ellas, provenientes de Japón, Rusia y otros, serán exhibidas en la Cineteca Zacatecas. Además, el Parque Sierra de Águila será sede de la proyección de cuatro películas.

Para los amantes del buen beber, se instalará un espacio de degustación de vinos y mezcales, con 24 casas productoras, incluyendo etiquetas de Zacatecas y otras ciudades patrimonio. La gastronomía también será protagonista con muestras de comida típica y productos regionales de los municipios invitados.

“Cada municipio traerá su esencia: algunos con danza y música, otros con gastronomía, literatura o cine. Queremos que Zacatecas no solo sea el anfitrión, sino también el punto de encuentro de las culturas que conforman nuestra identidad nacional e internacional”, dijo Manuel Castillo Romero, director de Desarrollo Económico Sustentable del municipio.

Además del despliegue artístico y cultural, el evento busca promover temas de conservación y desarrollo urbano. Durante los foros académicos se abordarán asuntos como la gentrificación, el rescate de centros históricos y la inclusión de nuevas ciudades en la lista de patrimonio.

Sobre la polémica en torno al número de municipios invitados, el alcalde aclaró que todos los 58 municipios de Zacatecas fueron convocados, pero algunos se ausentaron por instrucciones de autoridades estatales, situación que lamentó.

El festival, que estaba programado desde hace años para realizarse en la capital zacatecana, no busca competir con el Gobierno estatal, enfatizó Varela.

“Nuestro objetivo no es la rivalidad, sino brindar a la ciudadanía un evento de calidad con los recursos que tenemos. Creemos firmemente que con cultura también se construye el desarrollo económico”, señaló.

El evento concluirá el domingo 17 con una jornada de clausura en Plaza de Armas, en la que participarán las delegaciones más representativas, tanto nacionales como internacionales.

Finalmente, aprovechó para aclarar que la propuesta de invertir en el rescate de las bóvedas del centro histórico de Zacatecas no fue una ocurrencia personal ni una decisión aislada del Ayuntamiento, sino una recomendación emitida por ONU-Hábitat durante la Asamblea Ordinaria de Ciudades Patrimonio Mundial.

Señaló que negar la necesidad de dicha inversión, como lo ha hecho el gobierno estatal, equivale a contradecir las conclusiones del organismo internacional, que identificó el tema como prioritario para la conservación del patrimonio.

“Invitamos a todos los ciudadanos y visitantes a ser parte de esta fiesta. No se trata solo de ver espectáculos, sino de vivir la riqueza patrimonial que nos une como ciudades, como país y como humanidad”, finalizó el alcalde.