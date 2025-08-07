Ricardo Monreal no descarta a Rodrigo Reyes para el 2027

Por: ALEJANDRA CABRAL •

Durante su estancia en Zacatecas este miércoles, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, elogió el desempeño del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, y también reconoció el trabajo del general Arturo Medina Mayoral y del fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya en materia de seguridad.

En contraste, advirtió que algunos integrantes del gabinete estatal “le han fallado” al gobernador David Monreal, aunque dijo ser respetuoso de las decisiones del mandatario. Las declaraciones fueron hechas en entrevista con Zer Informativo, conducido por Paco Elizondo.

El también exgobernador de Zacatecas destacó a Reyes Mugüerza como un funcionario honesto, capaz y con futuro político. Relató que el secretario de Gobierno le planteó la necesidad de gestionar recursos para el magisterio zacatecano ante la Secretaría de Hacienda, a lo que el legislador se comprometió.

Respecto al desempeño del gobernador David Monreal, el legislador celebró el saneamiento financiero de la entidad y destacó que no se ha contratado nueva deuda pública, algo que -subrayó- “no ocurre ni en el gobierno federal”.

En materia de seguridad, afirmó que la estrategia local ha dado resultados visibles, al grado de que integrantes del equipo del general Arturo Medina Mayoral han sido enviados a colaborar en estados como Chiapas y Sinaloa. Añadió que el fiscal Cristian Paul Camacho ha tenido un rol decisivo para mantener la estabilidad en la entidad.

Como muestra del cambio, expuso que antes venía a Zacatecas “siempre con precaución, porque donde quiera me paraban los grupos de asaltantes (…) o del crimen organizado”, pero que ahora puede recorrer su tierra “más tranquilo”.

Durante su estancia en la entidad, Ricardo Monreal sostuvo encuentros con figuras políticas, entre ellos su hermano, el senador Saúl Monreal, y el legislador Santos González. Ambos compartieron fotografías del encuentro en redes sociales y destacaron la experiencia del coordinador morenista y sus aportaciones al análisis del panorama político nacional y estatal.

Su visita tuvo un carácter familiar, ya que su suegro fue intervenido quirúrgicamente en Fresnillo. En la entrevista, el exgobernador también aclaró que su reciente viaje al Camino de Santiago en España, fue costado con sus “recursos privados como diputado” y negó haberse hospedado en hoteles de lujo.