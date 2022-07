Familias de Tierra y Libertad temen por la temporada de lluvias

Por: KAREN GARCÍA •

Como cada año, las familias que habitan la segunda sección de la colonia Tierra y Libertad, en el municipio de Guadalupe, esperan con temor la temporada de lluvias, que trae consigo un gran número de problemáticas, daños y riesgos para las personas que residen ahí, así como sus viviendas.

Actualmente existen 734 viviendas en la colonia, de las cuales aproximadamente 70 familias viven en condiciones de marginación y se ven afectadas por la época de lluvia.

Debido a que el asentamiento se encuentra a las faldas de un cerro, las corrientes se llevan hasta las puertas de sus hogares, basura y desechos que se alojan en las calles.

Además, la falta de pavimento es un problema con el que han lidiado por años y los colonos han realizado gestiones ante las autoridades, enviado escritos, pero las autoridades no los han escuchado.

“Nadie viene, nadie nos ayuda ni hacen nada, hasta ahorita todo está bien, apenas van a venir las lluvias, pero el año pasado llovió fuerte; vinieron, grabaron, nos entrevistaron, pero nadie hizo nada, nosotros tratamos de acomodar, pero sólo nosotros, nadie más”, expuso una de las madres de familia de la colonia.

Al ser una colonia irregular, detallaron, tienen problemas con las escrituras de sus terrenos, ya que un predio tiene más de un dueño, acciones que complican más su situación.

Explican que enfrentan problemas que van desde deslizamientos de lodo en las calles, que impide la movilidad, falta de electricidad, goteras en los techos, falta de un piso firme y hasta el riesgo de tener pérdidas considerables en sus viviendas, ya que la mayoría están hechas con láminas, hule y cartón.

Los habitantes más afectados, al acercarse la temporada de lluvias, se preparan con hules para poder proteger sus casas y evitar desastres, pero afirman que esto no es suficiente para prevenir los estragos. “Ahí tengo listos mis hules, para ponerlos, pero no ayudan mucho, se caen y se mojan todos los muebles. Yo pediría ayuda para los techos”, comentó una madre de familia que lleva 5 años alojándose en una de las zonas más afectadas por las lluvias en la colonia.

La mayoría de los habitantes de la segunda sección de Tierra y Libertad coinciden con las dificultades que tienen al vivir en una colonia irregular a la que le falta apoyo de las autoridades.

Protección Civil

El coordinador de Protección Civil en el estado, Jeu Márquez Cerezo, explicó que las colonias como Tierra y Libertad, no se manejan como de riesgo, sino que sólo son susceptibles a tener con más frecuencia encharcamientos. “Nosotros buscamos que no se manejen en riesgo, sino que simple y sencillamente son colonias que son susceptibles a algún evento”.

Aseguró que hasta el momento no se ha tenido algún reporte de encharcamiento u otro incidente. Además, destacó que se han comenzado labores de prevención y capacitación en algunos municipios, para evitar percances debido a la lluvia. Sin embargo, en el municipio de Guadalupe apenas comienzan las labores.

“Ya lo estamos haciendo, los coordinadores nos han estado mandando imágenes donde se están limpiando alcantarillas, todo eso ya lo estamos haciendo. Sin embargo, a veces no somos responsables de lo que causaron gobiernos anteriores, construyeron donde no debían construir, y eso es muy importante decir, porque el agua toma su cauce y ya”, mencionó Jeu Márquez.

Para concluir, el coordinador expresó a la ciudadanía en general que tome precauciones y los invitó a reportar cualquier tipo de percance que pueda presentarse en esta temporada de lluvias.