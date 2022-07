Zacatecas pasó de 300 a 393 académicos en el Sistema Nacional de Investigadores

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Hamurabi Gamboa Rosales, director del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), informó que, al inicio de la actual administración gubernamental, el estado contaba con 300 académicos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), y en menos de un año ha aumentado a 393.

Comentó que la media en el estado, entonces, es de 18.1 investigadores por cada 100 mil habitantes, mientras que la media nacional es de 23.1, por lo que se pretende aumentar ese indicador y llegar a 28.1.

No obstante, destacó el incremento que se ha presentado este año, ya que “pone a Zacatecas con un número mayor de investigadores a estados como Aguascalientes y Durango y vamos por más. Es cuestión de llevar la tangibilidad de las investigaciones que se hacen las instituciones de educación superior en Zacatecas a la publicación en revistas internacionales”.

Al respecto, dijo que el Cozcyt ha impartido varios talleres sobre cómo ingresar al SNI y cómo publicar, puesto que “la ciencia que no se publica, que no se escribe, no existe, por lo que el Consejo entra en esa labor de llevar el conocimiento que se hace en Zacatecas hacia la comunidad internacional”.

Gamboa Rosales refirió que todos estos investigadores están adscritos a programas de posgrado de calidad, en los cuales los alumnos encuentran espacios de capacitación y estudios de alta competitividad para alcanzar resultados importantes en rubros como robótica.

Por otra parte, manifestó la necesidad de impulsar que haya una mayor participación de las mujeres en la ciencia, y para ello es importante generar condiciones que permitan a las investigadoras que trabajen de mejor forma.

“Yo he dicho que la solución a las problemáticas económicas de México y Zacatecas se pueden dar a través de las mujeres y, para tal efecto, el Cozcyt ha otorgado 777 becas y más de la mitad fueron para mujeres, a fin de apoyar a las jóvenes que estudian carreras en las áreas de ingenierías y ciencias duras”, dijo.

Expuso que, a nivel nacional, sólo el 20 por ciento de los investigadores adscritos al SNI son mujeres, pero “no hay que olvidar que es una política federal y se les evalúa en las mismas condiciones de generación de conocimiento y divulgación de conocimiento”.

Gamboa Rosales refirió que es necesario impulsar las disciplinas científicas desde temprana edad, para lo cual se implementan diversas actividades de divulgación, con la intención de que las niñas tengan un modelo científico a seguir.