Los nuevos lineamientos de Morena fortalecen la vida democrática: DMA

Por: Jaqueline Lares Chávez •

Saúl Monreal confirmó que no podrá competir por la gubernatura de Zacatecas en 2027 por Morena debido a los nuevos lineamientos del partido, aunque no descarta hacerlo por otra fuerza política. Su hermano, el gobernador David Monreal, defendió la medida como una acción “sana” que no vulnera derechos políticos y forma parte de reformas constitucionales que fortalecen la vida democrática, sin embargo, aseguró que estas disposiciones no impiden que los actores políticos continúen con su carrera.

El senador Saúl Monreal confirmó que no podrá buscar la gubernatura de Zacatecas en 2027 por Morena, debido a los nuevos lineamientos del partido que impiden la postulación de familiares de gobernadores en funciones.

“Bueno, pues respeto la verdad, respeto al consejo, respeto a mi presidenta”, expresó durante una entrevista con Grupo Fórmula, en la que reiteró su respaldo a la reforma constitucional de la que derivan estas restricciones.

Monreal enfatizó que su trayectoria política no es producto de influencias familiares, sino de un trabajo propio construido durante casi tres décadas. Afirmó que, aunque forma parte de una familia política, nadie le ha heredado ni regalado los cargos que ha ocupado.

El senador reconoció que, con esta decisión, queda completamente cerrada la posibilidad de competir por Morena: “Por Morena, pues ya, se acaba, no hay posibilidades, ¿de acuerdo? De acuerdo”. Sin embargo, no descartó la opción de buscar una candidatura por otros partidos como el PT o el Partido Verde, aunque señaló que aún es pronto para especular al respecto, ya que primero debe definirse si irán o no en alianza con Morena.

Saúl Monreal dijo que continuará recorriendo el estado y cumpliendo con su responsabilidad legislativa en el Senado, cargo que concluye en 2030. Subrayó que no es un “ambicioso vulgar” y que no le quita el sueño no competir en este momento, aunque sí dejó abierta la posibilidad de buscar una posición en el futuro, cuando su hermano ya no esté en funciones como gobernador.

“También he tenido derrotas… desafortunadamente o afortunadamente tengo un hermano gobernador, y bueno, pues a lo mejor él termina en el 2027, habrá más tiempo y ya no tendré hermanos gobernadores que a lo mejor podría aspirar”.

Finalmente, Monreal aseguró que respetará la decisión del partido y, aunque no está de acuerdo con ella, no tiene intención de impugnarla. Subrayó que las definiciones electorales todavía están lejos y que su futuro político dependerá de muchos factores, incluidos los movimientos de los partidos aliados.

“Falta bastante tiempo para tomar yo una definición o poder comentar algo al respecto”, concluyó.

Por su parte, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, afirmó ante medios de comunicación que las recientes modificaciones legales que prohíben que familiares de gobernadores en funciones busquen sucederlos de inmediato, como parte de los lineamientos de Morena, son medidas “sanas” para la vida política del país.

Sin embargo, aseguró que estas disposiciones no impiden que los actores políticos continúen con su carrera. “Lo único que dice la ley es que no puedes en el periodo inmediato suceder a un pariente. Eso es sano, eso es correcto… pero puede competir en los siguientes tres años o en la siguiente elección”.

Rechazó que se trate de una privación de derechos políticos y consideró que, al elevarse esta norma a rango constitucional, se garantiza la equidad sin cerrar el paso a las aspiraciones legítimas: “No le privas de sus derechos políticos… y menos ahora que está elevado a rango de derecho constitucional”.

Al ser cuestionado sobre “¿qué viene para los Monreal?”, respondió escuetamente: “Pues trabajo, como siempre”.

Monreal aprovechó para reflexionar sobre otro cambio constitucional reciente: la eliminación de la reelección a partir de 2030. Recordó que México fue históricamente antirreeleccionista y que ese principio incluso dio origen a la Revolución Mexicana. “Sufragio efectivo, no reelección. Muchos recordarán que en todos los oficios institucionales se cerraba así”, mencionó.

Criticó que durante el periodo neoliberal se abrió la puerta a la reelección por conveniencia política, pero defendió la nueva reforma que la elimina: “Ya no, eso dice la nueva ley, a partir del 2030: sufragio efectivo, no reelección”.

David Monreal concluyó afirmando que los cambios legales deben ir acompañados por un debate social y que, en democracia, es el pueblo quien tiene la última palabra: “Si el pueblo se equivocara, el pueblo manda, puede reivindicar, si fuera el caso. Pero hoy por hoy, esa es nuestra ley”.