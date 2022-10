Secretaría de Gobierno seguirá de puertas abiertas para atender todas las demandas del pueblo y sin distingo

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En el marco de la serie de comparecencias de funcionarios de primer nivel de la administración estatal ante la 64 Legislatura, como parte de la glosa del Primer Informe de Labores del gobernador David Monreal Ávila, la secretaria general de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales, reiteró frente a cuestionamientos y críticas a su desempeño, la disposición de trabajar de la mano del Legislativo por el bien de Zacatecas y recalcó que la dependencia que encabeza seguirá de puertas abiertas para atender todas las demandas del pueblo y sin distingo.

Una de las principales obligaciones de la Secretaría General de Gobierno, expuso Pinedo Morales, es conducir la política interna y construir un ambiente de gobernabilidad, y para fortalecer la capacidad de respuesta, se puso en marcha la Nueva Gobernanza, que es una nueva forma de hacer política y de entender el poder. “Es un nuevo paradigma que pone en el centro las decisiones públicas de las personas”, expuso.

En una ruta de apertura al diálogo, Pinedo Morales aseveró que con el Poder Legislativo se mantiene un diálogo respetuoso en la búsqueda de consolidar un marco jurídico moderno, que fortalezca el Estado de Derecho y el acceso a la justicia, y garantice los derechos humanos de las personas.

De igual forma, expuso que se ha tenido acercamiento con casi la totalidad de las dirigencias de los partidos políticos estatales, se han llevado a cabo 465 reuniones con ayuntamientos y dependencias del Gobierno Federal; 251 reuniones con organismos políticos, económicos y sociales del estado; y también, siempre bajo el respeto irrestricto al criterio legal de la relación Estado laico e Iglesia, se realizaron 172 reuniones con asociaciones religiosas con la finalidad de lograr acuerdos políticos e institucionales a favor de la paz social y la gobernabilidad de Zacatecas.

En este orden de ideas, informó que se brindó asesoría y acompañamiento a 33 interesados a constituirse en Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC); se realizaron 95 reuniones en las que se generaron acuerdos de coordinación institucional con organizaciones sociales y sindicales para la atención de sus demandas; se brindaron 273 asesorías a 157 mujeres y 116 hombres, a quienes se acompañó en trámites y proyectos específicos, en temas como desarrollo social, alimentación, salud, empoderamiento a la mujer, asesoría jurídica, apoyo y defensa de grupos vulnerables;

Asimismo, se atendieron 53 asociaciones civiles, con beneficio directo a 8 mil personas; se trabajó en el hermanamiento de 45 organizaciones de la sociedad civil y empresas establecidas en Estados Unidos de América, con organizaciones zacatecanas para financiar de manera conjunta objetivos comunes; con organizaciones agrarias y dependencias de los tres niveles de gobierno, se celebraron 181 reuniones para establecer una agenda agraria y construir acuerdos que nos permitieron entregar títulos de propiedad y certificados parcelarios; y se llevaron a cabo 111 reuniones de coordinación interinstitucional entre organizaciones y dependencias de los tres niveles de gobierno para atender, de manera conjunta, las demandas ciudadanas y el resultado fue la generación de 239 acuerdos de colaboración.

De igual forma, la funcionaria estatal dio a conocer que para fomentar el desarrollo político y contribuir al fortalecimiento de las instituciones del Estado, se redujeron en casi 38 por ciento el rezago de leyes sin reglamentar que se tenía, quedando solamente 17 leyes en estatus de pendiente.

Por otro lado, dijo, la administración actual ha asumido el compromiso irrestricto con la obligación de garantizar la atención integral a víctimas. Una muestra de ello es que, gracias a las gestiones, se logró el incremento en más de 40 por ciento mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), obteniendo un techo presupuestal de 4 millones 165 mil 200 pesos, lo cual permitió mayor número de profesionistas y equipamiento tecnológico para la atención a víctimas.

A través de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas se ha asumido la responsabilidad jurídica, de atender las secuelas graves de los hechos victimizantes que impactan la esfera psicosocial y el proyecto de vida de los afectados, principalmente personas adultas con discapacidad, adolescentes e infantes; quiénes han accedido al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación, con una erogación total de 2 millones 687 mil 815 pesos; por conceptos de apoyo de supervivencia, gastos funerarios, hospedaje y alimentos, medicamentos, transporte, entre otros.

En un año, se han brindado 3 mil 18 servicios de primer contacto para la orientación sobre derechos y servicios; se ha brindado asesoría y representación jurídica a 3 mil 476 víctimas; se han dado mil 222 asesorías sobre protocolos a familiares de personas desaparecidas, como canalizaciones, Protocolo Alba, reportes, asesoría jurídica y análisis de contexto; se han inscrito en el Registro Estatal de Víctimas a mil 464 personas, y se han otorgado 211 apoyos a víctimas a través del Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas.

Adicionalmente, dio a conocer que a través de la firma del Convenio de Coordinación y Adhesión para el Otorgamiento de Subsidios a las Entidades Federativas 2021, la Comisión Local de Búsqueda pudo acceder a un recurso por el orden de 18 millones 185 mil pesos, para la adquisición de vehículos, equipo tecnológico y capacitación para el personal operativo e insumos para la identificación.

Para este 2022 se renovó el Convenio, con lo que se pudo acceder a un recurso de 18 millones 868 mil 175 pesos, destinado a la adquisición de más vehículos, más equipo tecnológico, uniformes tácticos, equipo para senderismo, equipo de cómputo, medios de almacenamiento de información, cámaras de video, equipo de laboratorio, ambulancias forenses y equipo de radiocomunicación. Con ello, se está dando apoyo a 482 familias a través de los servicios de 55 búsquedas.

La Comisión Local de Búsqueda de Personas se ha fortalecido y dignificado, muestra de ello es el incremento en su presupuesto de un 316 por ciento en comparación del año anterior inmediato. Además, se acordó la próxima firma de Convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, con la Intervención de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas con el objetivo de fortalecer e implementar en conjunto el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.

En materia ordenamiento territorial, desarrollo urbano, medio ambiente, resiliencia, sustentabilidad, equidad de género, movilidad y derechos fundamentales asociados al territorio, como la integración social, la secretaria General de gobierno expuso que se implementaron 748 inspecciones y verificaciones de unidades del transporte público; se elaboraron 748 refrendos anuales de concesiones; se implementaron 55 operativos permanentes en sitios de taxis y rutas de transporte público urbano y se han elaborado para su acreditación y expedición, más de 2 mil gafetes de operador y concesionarios.

Actualmente expuso que se analiza el marco normativo estatal aplicable en materia de prevención de la violencia y la delincuencia, para generar propuestas conducentes a garantizar las acciones de prevención como eje medular de la administración. En el fenómeno de desplazamiento forzado de personas en Jerez, fue y sigue siendo atendido por etapas y en el marco de la Mesa de Construcción de Paz, el gobernador instruyó a esta secretaría coordinar el Plan de Atención Integral a Desplazados.

“Nos hemos inspirado en la enseñanza de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que lo que verdaderamente marca la diferencia en el servicio público es atender los sentimientos y las necesidades del pueblo. Estamos en lo dicho, es el comienzo del camino hacia el progreso con justicia, ya empezamos a escribir el prólogo de la gran obra de la Transformación, de la Reconstrucción de Zacatecas”, concluyó.

Cuestionan atención a desplazados, seguridad y relación con Poderes

En la ronda de preguntas por parte del grueso de los diputados, se le cuestionó a la funcionaria estatal por temas que si bien están relacionados de alguna u otra forma con la dependencia que encabeza, no dependen completamente de la Secretaría General de Gobierno, sobre todo en materia de seguridad, educación, función pública y hasta campo, por lo que Pinedo Morales pidió a diputados que esperen el turno de los titulares de dichas secretarías.

El tema de los desplazamientos forzados tanto en los municipios de Jerez, como en Valparaíso fueron recurrentes, así como el estado que guarda la seguridad en el estado y la injerencia de la Secretaría General de Gobierno en temas como el de transporte, presa Milpillas, atención a víctimas y búsqueda de personas desparecidas, mientras que otros descalificaron su labor al frente de dicha secretaría, como fue el caso de los diputados José Juan Mendoza y Enrique Laviada Cirerol.

En un primer momento, la diputada Lorena Oliva Benítez, de Morena y el legislador Manuel Benigno Gallardo, del PRI, cuestionaron sobre la relación de la Secretaría General con el grueso de los municipios, y en el caso particular del priísta, interrogó sobre el subejercicio de la dependencia, señalando que hasta el 30 de junio la dependencia no ha gastado dinero, esto mientras el también morenista Sergio Ortega quiso saber qué estrategias tienen para brindar apoyo a familiares de desaparecidos.

La panista Karla Valdez recordó que la funcionaria en la administración pasada fue a “amedrentar a los ejidatarios” de Milpillas para que no dejaran que se llevara a cabo el proyecto, por lo que cuestionó “con qué cara” regresará a la comunidad para esta vez, convencerlos de que sí se realice el proyecto. A su vez, también el panista José Guadalupe Correa Valdez cuestionó la falta de relación institucional entre el Legislativo y Ejecutivo y la intromisión de este último en temas internos de la 64 Legislatura.

En su momento, la diputada priísta, Refugio Ávalos Márquez, señaló la tardanza de Gobierno del Estado en atender a los desplazados de la sierra de Jerez, y cuestionó también la demora en la reglamentación de la Ley que atiende este problema, aprobada por la 64 Legislatura.

La legisladora del PRI, Gabriela Basurto Ávila, refirió que el trabajo hecho por la Secretaría General de Gobierno si bien es bueno, es insuficiente porque el gobernador no ayuda, no obstante reiteró la intención del trabajo conjunto entre poderes.

Por su parte, el legislador de Movimiento Ciudadano, Enrique Laviada Cirerol, señaló que como activista social, a Pinedo Morales le tocó ser funcionaria en el peor momento y con el peor gobierno, y cuestionó sobre la intromisión de la súper delegada, Verónica Díaz Robles, en las decisiones de gobierno. En el mismo tenor, el perredista José Juan Mendoza manifestó que si la funcionaria “ha sido una extensión de la delegación del Bienestar, que no saca un perro de la milpa, no ha servido para nada”.

Destacaron también las participaciones de la coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, Maribel Galván Jiménez y del priísta José Juan Estrada Hernández, quienes cuestionaron, la primera, sobre las estrategias para que las familias desplazadas regresen, y el segundo, porque en Valparaíso no se ha atendido de la misma manera este fenómeno que en Jerez.

En sus respuestas, la funcionaria estatal reiteró que su dependencia es de puertas abiertas para todos y sin distingo. Refirió que se ha reunido con todos los alcaldes, que no hay subejercicio y de los casi 139 millones que tiene la dependencia se han gastado 106; que estaba en contra de Milpillas porque el proyecto del gobierno anterior pisoteaba los derechos de los ejidatarios; y en el tema de los desplazados, refirió que el alcalde de Valparaíso no ha hecho su trabajo de reunir a los comisarios ejidales, además de que el desplazamiento no es total como en Jerez.