Suman 10 alcaldes ultimados en el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum

Por: La Jornada Zacatecas •

En el último año, México ha vivido una nueva oleada de violencia política que ha cobrado la vida de diez presidentes municipales en funciones, según un recuento realizado con base en monitoreos de prensa y datos de consultoras especializadas como Etellekt. El más reciente ocurrió el 1 de noviembre de 2025, cuando Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado a tiros durante un acto público por el día de los muertos.

El crimen generó una ola de indignación nacional y pronunciamientos de exigencia de justicia. Su viuda, Grecia Quiroz, hizo un llamado a la paz:

“La lucha de Carlos nunca estuvo encaminada a la violencia ni al desorden. Honremos su nombre con respeto y dignidad”, expresó en redes sociales.

De acuerdo con la revisión hemerográfica, los diez alcaldes asesinados desde octubre de 2024 pertenecían a municipios de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, San Luis Potosí e Hidalgo, entre ellos Alejandro Arcos Catalán (Chilpancingo), Román Ruiz Bohórquez (Candelaria Loxicha), Jesús Eduardo Franco Lárraga (Tancanhuitz), Yolanda Sánchez Figueroa (Cotija) y Miguel Bahena Solórzano (Pisaflores).

Aunque el fenómeno golpea principalmente al sur y centro del país, Zacatecas —estado que ha enfrentado altos niveles de violencia en los últimos años — no registra hasta la fecha el asesinato de un alcalde en funciones. Los hechos más cercanos son los homicidios de Ascensión Correa Álvarez, exalcalde de Florencia de Benito Juárez, asesinado en Jalisco en julio de 2025, y Cecilio Murillo, hermano del edil de Sombrerete, ultimado en febrero de 2024.

El asesinato de Manzo reavivó el debate sobre la vulnerabilidad de las autoridades locales frente al crimen organizado. Especialistas en seguridad advierten que los municipios son el eslabón más débil del Estado mexicano, donde confluyen presiones criminales, limitaciones presupuestales y falta de protección institucional.

En el balance histórico, los registros muestran la siguiente tendencia de homicidios de alcaldes en funciones:

7 durante el gobierno de Vicente Fox (2000–2006).

31 a 34 en el sexenio de Felipe Calderón (2006–2012), un incremento del 342 por ciento respecto al sexenio de Fox

De 37 a 39 en la administración de Enrique Peña Nieto (2012–2018), la cifra más alta por sexenio.

De 17 a 18 durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador (2018–2024), una disminución del 52 por ciento.

10 en lo que va del primer año de Claudia Sheinbaum Pardo (2024–2025).

Las cifras varían según la fuente y el criterio de conteo —algunos registros incluyen exalcaldes o ediles electos—, pero el patrón general revela una continuidad en la violencia política local que se ha mantenido por más de tres sexenios.

Metodología:

Revisión de notas en La Jornada, El Financiero, Excélsior, El Universal, El Economista, Canal 11, Canal 22 y listados de Alcaldes de México, INEGI, observatorios académicos y autoridades locales. Cifras sujetas a actualización.