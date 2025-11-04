Presentan segunda edición del foro “+ Que Ideas” para impulsar el liderazgo y emprendimiento femenino en Zacatecas

Por: Jaqueline Lares Chávez •

Con la participación de líderes del sector público, privado y educativo, se presentó la segunda edición del foro “+ Que Ideas”, un evento organizado por la Comisión de Mujeres de la Junta de Participación Ciudadana, con el respaldo del Consejo Estatal de Desarrollo Económico, la Secretaría de Economía y la Secretaría de las Mujeres (Semujer). El encuentro se realizará los días 13 y 14 de noviembre en las instalaciones de TecMilenio Zacatecas, con entrada libre. Se llevará con el propósito de impulsar el emprendimiento, el liderazgo y el empoderamiento económico, principalmente entre las mujeres zacatecanas.

Blanca Mayela Ortega Magallanes, presidenta de la Comisión de Mujeres, subrayó la importancia de generar espacios que inspiren y fortalezcan los proyectos locales. “Buscamos que los zacatecanos y zacatecanas puedan inspirarse, motivarse y aprender de los testimonios de empresarios exitosos”, afirmó. Añadió que esta actividad reúne a más de 200 mujeres de distintos sectores, quienes trabajan en conjunto para promover el desarrollo económico.

El foro, explicó, contará con conferencias magistrales, paneles de empresarios, talleres y un piso de exhibición. Además, se promoverá el networking para fortalecer la colaboración entre emprendedores, empresarios y estudiantes. “Es un espacio para inspirar y generar negocio; queremos que las estrategias y experiencias compartidas sean de enseñanza y motivación”, señaló.

Entre los ponentes destacan Juan Ortega, psicólogo internacional especializado en el acompañamiento de artistas y atletas de alto rendimiento; Edson Noyola, creativo zacatecano egresado del Tecnológico de Monterrey, conocido por diseñar campañas para marcas como Grupo Modelo; Raymundo Ceja, experto en inteligencia artificial aplicada a la minería; y Jorge Cristerna, reconocido conferencista en temas de liderazgo.

El evento también contempla un panel de empresarios titulado “Hablemos de Negocios”, con la participación de figuras como Gerardo Santillán, Yaco Reimers, Laura Zesati, Eduardo López, Pedro Lara y César Deras.

Asimismo, se anunció que 100 emprendedoras zacatecanas, impulsadas por la Secretaría de las Mujeres, participarán en el piso de exhibición, donde presentarán sus productos y servicios.

La secretaria de las Mujeres, Karla Guardado Oropeza, resaltó que este foro “no sólo busca fortalecer las ideas de emprendimiento y negocio, sino ofrecer nuevas oportunidades para las mujeres empresarias y emprendedoras”. Agregó que la dependencia que encabeza “se suma con entusiasmo a este esfuerzo colectivo, que refleja el compromiso del gobierno de Zacatecas con el empoderamiento económico y la igualdad sustantiva”.

Guardado Oropeza destacó que la visión de este encuentro es posicionar a Zacatecas como un referente nacional e internacional en innovación, talento y liderazgo femenino. “Nos gusta generar alianzas y trabajar en equipo para construir cosas bonitas para Zacatecas”, dijo, al tiempo que invitó a la ciudadanía a participar en las actividades.

Por su parte, el secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, celebró la coordinación entre las distintas instituciones que hacen posible el foro. “Estamos convencidos de que este evento será incluso mejor que el del año pasado, pues contaremos con expositores de talla internacional y experiencias inspiradoras que impulsarán a las mujeres hacia un verdadero empoderamiento económico”, expresó.

El funcionario enfatizó que, pese a los tiempos de austeridad, la colaboración entre gobierno, iniciativa privada y academia, modelo conocido como “triple hélice”, ha permitido consolidar proyectos de alto impacto. “Con imaginación, talento y trabajo en equipo se pueden hacer cosas grandes, y este foro es prueba de ello”, afirmó.