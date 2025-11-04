Firman convenio de colaboración autoridades del Gobierno del Estado, de los 58 municipios y de la BUAZ

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Autoridades del gobierno del estado, de los 58 municipios de la entidad y de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) firmaron un convenio de colaboración mediante el cual se llevarán a cabo estrategias y proyectos conjuntas que impacten en temas prioritarios.

Ángel Román Gutiérrez, rector de la BUAZ, consideró que el convenio tendrá un impacto importante porque la institución pone todas sus actividades sustantivas al servicio de los municipios y así propiciar proyectos en beneficio de la sociedad.

Además, destacó que este convenio de concertación de acciones permite un mayor acercamiento entre la universidad y los municipios, de manera que en todos los rincones del estado puedan promoverse acciones conjuntas.

Por su parte, Argelia López Luna, coordinadora de Vinculación de la BUAZ, explicó que esta iniciativa es un esfuerzo que corresponde a la visión de consolidar una universidad presente en todo el territorio zacatecano y que contribuya a la calidad de vida de la población.

Recordó que en 1968 se estableció un proyecto universitario en donde la docencia, la investigación y la extensión, así como la divulgación de la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura, se constituyeron como las actividades sustantivas.

“A partir de ello, la universidad vincula sus capacidades científicas, académicas y tecnológicas con las diferentes necesidades sociales y fue en 1993 cuando se conforma la Coordinación de Vinculación, con el objetivo de obtener la relación entre la sociedad y la universidad”, expresó.