Orientación del gobierno de AMLO reproduce las políticas en favor del gran capital: “El Mastuerzo”

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

La orientación política e ideológica del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación podría definirse como “centro-izquierda al fondo a la derecha”, pues reproduce las mismas políticas en favor del gran capital, opinó el cantautor Francisco Barrios Martínez “El Mastuerzo”, quien se presenta en la capital del estado este sábado.

“El presidente es el primero que, en lo personal, no me cae mal. Me cae bien el vato, pero es un vato que era una posibilidad para salvar la debacle, quizá una salida que los propios dueños del gran capital veían como una posibilidad para apaciguar la situación”, expresó.

Explicó que el capital se ha adecuado a las nuevas exigencias sociales y como producto de ello se instauró este gobierno cuyo discurso y narrativa pone en el centro a la población más pobre, pero que “en el fondo se trata de obtener la máxima ganancia”.

Una de las mayores contradicciones de este gobierno, desde su perspectiva, es el Tren Maya, porque “no tiene nada de maya: es el tren del capital, el tren de la muerte, porque eso genera el capital: despojo y muerte”.

“Desde mi perspectiva como un vato que hace canciones y que de alguna forma intenta llevarlas hacia el barrio, hacia el pueblo, si me invitan a cantar para apoyar a quienes no quieren que les pongan un puente, yo encantado voy a apoyarles, aunque de todos modos se los vayan a poner. El Tren Maya lo van a poner, hay muchas fuerzas que tienen que ver con el capitalismo, pero es importante que la lucha se documente y que haya memoria de que no queríamos esto o no queremos lo otro”, dijo.

Barrios Martínez consideró que en México hay desesperanza en aquellas personas que han luchado toda su vida, incluso desde la perspectiva electoral, pero, por otra parte, está “la esperanza con acción” que realizan algunos grupos sociales y colectivos que se oponen a este modelo económico y que están construyendo algo distinto al “capitalismo buena onda”.

Precisó que no existe el “capitalismo buena onda”, porque un obrero es explotado en cualquier parte del mundo, aunque el nivel de opresión es distinto porque un trabajador en Estados Unidos puede acceder a un buen vehículo, mientras que en México no.

En contraparte, indicó que la gente que está creyendo en una lucha verdaderamente hacia el fututo, por la humanidad, lo esté haciendo ahorita, discretamente. La gente se organiza por ahí de ciertas formas para destruir el capitalismo”.

¿Dónde están los universitarios rebeldes en Zacatecas?

Opinó que el sistema corrompe a las personas que alguna vez fueron rebeldes y ejemplo de ello es el de muchos universitarios zacatecanos que ahora son parte de la estructura de poder, ya sea del Gobierno del Estado o de la misma Máxima Casa de Estudios de la entidad.

De acuerdo con Barrios Martínez “cuando los jóvenes se politizan bajo una mirada rebelde, el sistema los corrompe y terminan en el aparato del poder. ¿Dónde están todos los que me invitaban a Zacatecas, de todas las facultades de la Universidad Autónoma de Zacatecas? Están en el poder, se les olvidó porqué eran rebeldes”.

En ese sentido, Barrios Martínez explicó que en el capitalismo todo es una mercancía y “el sistema te compra, literalmente. Te ofrece un cierto estilo de vida y la gran mayoría se ha transformado. Rebeldes que no se acuerdan porqué eran rebeldes”.

“El Mastuerzo” se presenta en concierto este sábado en La Vieja Guardia, en Colinas del Padre y, además, dará a conocer el estreno del programa de televisión “La otra canción”, que se transmitirá a partir del viernes 17 de junio en el canal Capital 21.

En la primera temporada serán invitados 26 cantautores, entre ellos León Chávez Texeiro, Vivir Quintana, Armando Rosas, Nina Galindo, Mauricio Díaz, entre otros, “y esperemos que guste y tenga aceptación”.