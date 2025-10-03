Bloqueos simultáneos dejan 37 vehículos incendiados en carreteras del estado

Por: ALEJANDRA CABRAL •

La madrugada de este viernes se registraron bloqueos simultáneos en diversos tramos carreteros de Zacatecas, con saldo preliminar de 37 vehículos incendiados y la quema de casetas de peaje en Fresnillo, de acuerdo con el reporte oficial de la Guardia Nacional.

Las afectaciones ocurrieron en al menos ocho puntos carreteros, según el reporte:

• Sombrerete (carretera Zacatecas–Durango, km 141): 12 vehículos incendiados.

• Fresnillo (carretera Zacatecas–Durango, km 54+300): 16 vehículos incendiados.

• Río Grande (entronque La Chicharrona–Cuencamé, km 50): 1 vehículo incendiado.

• Concepción del Oro (carretera Zacatecas–Saltillo, km 212): 4 vehículos incendiados.

• Jerez (carretera Guadalajara–Malpaso, km 273): 2 vehículos incendiados.

• Zacatecas (carretera Zacatecas–Durango, km 27): 1 vehículo incendiado.

• Zacatecas (carretera Zacatecas–Aguascalientes, km 70): 1 vehículo incendiado.

• Fresnillo (caseta de Morfín Chávez, carretera Zacatecas–Durango, km 57): quema de casetas de peaje.

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que los primeros cierres ocurrieron antes de las 2:00 de la madrugada en Osiris, y que posteriormente se extendieron cierres simultáneos hacia Sombrerete, Río Grande, la carretera Zacatecas–Saltillo y el tramo Zacatecas–San Luis Potosí.

Confirmó que además de tractocamiones se utilizaron dos camiones de pasajeros para obstruir vías y, de forma preliminar, informó que en las inmediaciones de un bloqueo en Río Grande fue localizada una persona sin vida.

Reyes Mugüerza subrayó que no se registraron enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos criminales, sino únicamente bloqueos y quema de unidades, que atribuyó a una reacción de la delincuencia organizada frente a operativos recientes en la entidad.

Por instrucción del gobernador David Monreal, se activó el Plan Antibloqueos con despliegue del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ).

Hasta el último corte, se confirmó que los tramos Zacatecas–Aguascalientes, Zacatecas–San Luis Potosí y Zacatecas–Saltillo ya fueron liberados, mientras que las labores de limpieza continúan en Zacatecas–Durango y en el entronque La Chicharrona-Rancho Grande, donde la circulación sigue afectada.

El funcionario explicó que la demora en estos dos últimos puntos se debe a que las estructuras metálicas de los vehículos incendiados mantienen aún altas temperaturas y es necesario esperar a que se enfríen los fierros antes de poder retirarlos por completo y restablecer la circulación.

Las autoridades educativas y gubernamentales informaron que las actividades se mantienen con normalidad, con tolerancia para quienes enfrenten retrasos por dificultades de traslado.