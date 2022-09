Morena y demás fuerzas políticas avalan cuenta pública de Tello del 2020

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En sesión ordinaria del segundo periodo extraordinario, diputados y diputadas de la 64 Legislatura, aprobaron los dictámenes de 36 cuentas públicas correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020, en las que la Auditoría Superior del Estado (ASE), a través del Departamento de Investigación, complementará la integración de 100 expedientes de investigación de los hechos derivados de la fiscalización y del proceso de solventación que implican un monto de 35 millones 979 mil 649.29 pesos, correspondientes sólo a Gobierno del Estado y de los cuales más de 24 millones corresponden al Instituto de Cultura Física y Deportes del Estado de Zacatecas (Incufidez).

Cabe destacar que los legisladores aprobaron los dictámenes de nueve municipios y 13 sistemas de agua. Con respecto a los municipios, las cuentas públicas son las de Calera, Juan Aldama, Juchipila, Mezquital del Oro, Momax, Pánuco, Vetagrande y Villa de Cos, así como las de los Sistemas de Agua Potable de Calera, Fresnillo, General Pánfilo Natera, Jerez, Juan Aldama, Pinos, Río Grande, Pánuco, Trancoso, Valparaíso, Villa García y Villanueva, porque no reportan observaciones o bien, las que fueron encontradas se consideran como no graves, por lo que se instruye a la ASE para que haga las correspondientes observaciones con el propósito de coadyuvar a adoptar medidas preventivas.

En lo que respecta a los 100 expedientes de investigación que implican un monto de más de 32 millones de pesos, cabe mencionar que se derivaron de 16 informes individuales correspondientes a la secretarías General de Gobierno, de Finanzas, de Seguridad Pública, de Administración, de Economía, de Obras Públicas, de Educación, de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, de Agua y Medio Ambiente, del Campo, de los Servicios de Salud, el Instituto Zacatecano de Cultura, el Instituto de Cultura Física y de Deporte, el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y el Instituto Zacatecano de Construcción de Escuelas.

De estas dependencias gubernamentales, sólo cuatro acumulan el total y es el Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas (Incufidez) el que reporta el monto más alto de un posible daño al erario, con 24 millones 515 mil 883.90 pesos. Le sigue la Secretaría de Obras Públicas con 6 millones 234 mil 582.33 pesos; la Secretaría de Finanzas con 4 millones 260 mil 400.80 pesos y la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial con 968 mil 782.26 pesos.

Al hablar a favor de la aprobación de los dictámenes, el diputado local por Morena, Ernesto González Romo, aclaró que no es que el Poder Legislativo avale el Ejercicio Fiscal 2020, sino que la Legislatura da el aval para que la ASE continúe con el proceso de la integración de más de 100 carpetas que se están armando para que se lleven a los diferentes órganos encargados de determinar si hay sanciones o no por las irregularidades encontradas, ya que si no se da el aval se corre el riesgo de que prescriban y no se esclarezcan los hechos.

Reforman Ley Orgánica del Poder Legislativo

En una de las sesiones que se llevaron a cabo en el segundo periodo extraordinario de sesiones este viernes 2 de Septiembre, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) presentó el dictamen de reforma a la Ley Orgánica y su Reglamento del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, con el que se pretende que la mesa directiva tenga un periodo de dos meses y no durante todo el periodo ordinario; con la posibilidad de que sus integrantes puedan ser elegidos nuevamente hasta en dos periodos consecutivos.

El asunto se consideró de urgente y obvia resolución y se aprobó con 21 votos a favor y cuatro en contra, provenientes de los diputados Armando Delgadillo, Gerardo Pinedo y Enrique Laviada Cirerol y la diputada Priscila Benítez Sánchez. De éstos, Laviada Cirerol criticó que el bloque plural entregó la mesa directiva a Morena.