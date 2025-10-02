Asociación civil de Frijoleros se manifiesta en el Congreso del Estado para exigir la apertura inmediata de los centros de acopio

Por: ALEJANDRA CABRAL •

La asociación civil Frijoleros Organizados por el Bienestar de Zacatecas (FOBZ) se manifestó este jueves en el Congreso del Estado para exigir la apertura inmediata de los centros de acopio, un precio de garantía de 30 pesos por kilo y la remoción de funcionarios señalados de corrupción en Segalmex.

Fernando Galván señaló pese al compromiso de la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, las bodegas siguen cerradas y saturadas de grano viejo, lo que pone en riesgo la comercialización de más de 360 mil toneladas previstas este ciclo agrícola.

Advirtieron que los intermediarios ya compran el frijol a 13 pesos por kilo, con lo que buscan acaparar las ganancias de lo que anticipan será una de las cosechas más abundantes en décadas.