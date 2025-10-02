El 2 de octubre es un recordatorio del valor de la participación estudiantil en la construcción de una nación libre, justa y democrática: Ángel Román

Por: La Jornada Zacatecas •

La rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) emitió un mensaje institucional para conmemorar el 57 aniversario del movimiento estudiantil de 1968, en el que recordó que el 2 de octubre “permanece en la memoria nacional como un acontecimiento que marcó la historia de México” y que representa la voz de una juventud que buscaba “libertad, justicia y apertura democrática”.

- Publicidad -

En el pronunciamiento firmado por Ángel Román, la institución subrayó que el recuerdo de la matanza de Tlatelolco forma parte de la memoria colectiva del país y constituye un recordatorio del valor de la participación estudiantil en la construcción de una nación más justa y consciente.

“El movimiento estudiantil de 1968 representa la voz de una juventud que buscaba libertad, justicia y apertura democrática”, puntualiza el mensaje, difundido bajo el lema “Innovación, compromiso e inclusión”.

El 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, el Ejército y fuerzas de seguridad del Estado mexicano reprimieron con violencia una manifestación estudiantil, dejando un número aún no esclarecido de muertos, heridos y desaparecidos. La matanza, ocurrida días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México, evidenció el autoritarismo del régimen priísta y se convirtió en un referente de lucha y memoria en la historia contemporánea del país.

Desde entonces, la consigna “2 de octubre no se olvida” ha acompañado a generaciones de estudiantes, activistas y organizaciones sociales que reivindican la democracia, la justicia y la defensa de los derechos humanos.

Con este mensaje, la UAZ se suma a los actos conmemorativos que año con año recuerdan la masacre de Tlatelolco y la vigencia de las demandas estudiantiles que marcaron una de las páginas más dolorosas y al mismo tiempo más significativas en la construcción de la vida democrática en México.