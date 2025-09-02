Deportivamente

Por: Jaime Mora García •

Concluyó el torneo de la Copa Value, en ella el quinteto de los Mineros realizó una participación buena en términos generales. Ganó el primer encuentro sobre el conjunto de los Dorados de Chihuahua y en la ronda de semifinales fue derrotado por el equipo que al final resultó triunfador.

El primer encuentro de la ronda de cuartos de final, Mineros venció en un apretado partido a los Dorados de Chihuahua 82-76. Un buen triunfo que dio el pase a la semifinal. El siguiente rival fue el conjunto de los Soles de Mexicali, con quien se perdió 91-84. Y de esta manera concluir su participación en el evento.

Al final de cuentas, Soles de Mexicali resultó el triunfador, al derrotar en la gran final a los Diablos Rojos de Ciudad de México al son de 80-75. De esta manera, el conjunto bajacaliforniano alza la mano como el aspirante principal a ceñirse la corona en el torneo regular.

Sin duda que para los zacatecanos fue una gran prueba de medirse con grandes quintetos y ver las posibilidades para la liguilla final. El cuerpo técnico deberá de tener algunos apuntes para enfrentar a sus posibles rivales, a quienes seguramente ya analizó en la Copa Value.

Mineros regresará a la actividad del torneo regular este miércoles, cuando realice la visita sobre los Halcones de Jalapa, miércoles y jueves a partir de las ocho de la tarde-noche en el Nido del Halcón, en partidos correspondientes a la décima serie del torneo.

En el futbol, el conjunto de los Vino Tinto recibió su primer tropiezo, al caer frente al Atlético Morelia tres goles por cero. Una caída dolorosa en la quinta fecha del torneo y con ello baja a la quinta posición de la clasificación.

Dolorosa caída, en donde se pierde el invicto en el torneo. Y de donde se deben de sacar conclusiones para corregir los errores cometidos y recomponer el camino. Ciertamente la caída fue en terreno ajeno, pero se debe de evitar errores para evitar la caída de la portería.

En el encuentro se dieron dos expulsiones para Mineros, la primera para Luis Razo quien estaba en calentamiento para ingresar al partido, situación que no se dio por un aparente reclamo al árbitro casi al final de la primera parte. La otra en los albores del encuentro para José Ávila al minuto 80 del partido.

Dos bajas importantes, pues son elementos en el esquema del profesor Mario García. Ahora a poner a los elementos que cubran su ausencia en la sexta fecha. Encuentro en donde se recibirá al actual líder del torneo: Iguanas de Cancún, que marchan con marca perfecta en la clasificación.

Partido programado a realizarse el viernes venidero en la cancha del Carlos Vega Villalba. Programado a efectuarse a partir de las siete de la tarde, en donde se debe de buscar enmendar el rumbo.

Así las cosas, Mineros debe de mostrar carácter y una mejor concentración, para evitar situaciones complicadas para el equipo. Es pues, una buena prueba para recuperar terreno en la clasificación y demostrar ante el mejor equipo en lo que va del torneo, una mejoría en los aspectos deportivos y en especial en lo mental.

Pero mientras el balón se pone a rodar nuevamente, nosotros aquí seguimos…Deportivamente.